Kenita Larraín estará invitada al programa Juego Textual, donde hablará de diversos aspectos relacionados a su vida privada. La actual numeróloga recordará la bullada cancelación de matrimonio con Iván Zamorano, hecho que ocurrió en 2004.

En un adelanto del programa, replicado por Página 7, la modelo reconoció que estaría dispuesta a reconciliarse con el exfutbolista, aunque también deja entrever que debería ser algo mutuo.

“Me encantaría, sería ideal para mí. Tengo toda la disposición, siempre he estado abierta a esa reconciliación, pero del otro lado no, y eso lo respeto”, expresó.

Asimismo, en la entrevista Larraín señaló que tanto Zamorano como su esposa, María Alberó, no tendrían buena opinión de ella, lo que dificultaría la situación.

“Si yo lo llamara sería un poco invasivo, sé que al menos hasta hace poco no me tenía buena ninguno de los dos, ni él ni su señora. Creo que las cosas se dan en el momento en que tienen que ser, y no quiero forzar nada. Si algún día se da, sería súper sanador para él, que está feliz con su familia, y para mí, que estoy feliz con mi familia”, comentó.

Kenita Larraín y Marcelo Ríos

Hay que señalar que en junio pasado, el el marco del programa El Discípulo del Chef, la numeróloga sostuvo que tiempo atrás pudo hablar y recononciliarse con Marcelo Ríos, su exesposo.

Para aquello fue clave la relación de amistad que logró con Giuliana Sotela, también excónyuge de Ríos.

“(Allí) tuve oportunidad de encontrarme con Giuliana Sotela, que no nos conocíamos, pero que en algún momento fuimos un especie de enemigas, pero por la situación del momento y por terceros porque ni una conocía a la otra”, explicó.

“Eso dio paso, a que un tiempo después hablara con Marcelo y empezamos a conversar y fue muy lindo ese reencuentro, porque siento que Giuliana y Constanza, dan el paso también, o sea, dan la oportunidad para que eso ocurra”, concluyó.