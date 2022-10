Daniel Fuenzalida estuvo invitado al programa Juego Textual, donde habló de situaciones que ha vivido en el último tiempo, además se refirió a un confuso hecho que protagonizó años atrás con Marcelo Ríos y Jorge Massú.

Fue en 2003 cuando los tres estuvieron involucrados en un choque en la ciudad de La Serena. Fuenzalida reconoció que en ese momento se subió al auto en estado de ebriedad.

“Estaba con mucho alcohol, no me acuerdo lo que pasó. Me acuerdo que chocamos, nos arrancamos, nos persiguieron. No recuerdo si iba manejando pero me sacaron del auto del volante y me llevaron en la patrulla, y se me culpa de manejar en estado de ebriedad”, explicó.

En este sentido, el comunicador indicó que terceros quisieron culparlo exclusivamente a él por ese incidente. Incluso recordó una conversación que tuvo con un taxista al día siguiente.

“Me dijo ‘Yo vi su choque. Usted no iba manejando, se lo cagaron (sic)’. Yo ya estaba asumido en el problema. No sé qué habrá pasado en verdad, pero Marcelo esa noche viajaba a Ecuador a jugar Copa Davis, entonces a lo mejor había un compromiso mayor y por eso me quisieron culpar a mí, eso ya es teoría de la conspiración”, expresó.

Relación de Fuenzalida y Ríos

Por otro lado, el animador sostuvo que actualmente no tiene relación con el extenista, asegurando que le dolieron las declaraciones que él realizó en 2020, cuando su madre estaba hospitalizada por COVID.

“Estoy dolido de alguna manera porque cuando mi mamá enfermó (Marcelo) fue bien irónico a través de redes sociales. Yo me tuve que contener y a mi hermano de no responder por redes sociales porque soy bien apasionado, lo que pasó con Jordi también”, explicó.

“Creo que las faltas de respeto uno no las puede tolerar, por lo tanto, una persona que tiene esas faltas de respeto para que les voy a contestar el teléfono”, añadió.