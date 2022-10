El animador Daniel Fuenzalida se sinceró respecto al fin del espacio Me Late y Me Late Prime en el programa de Canal 13 Juego Textual.

Al inicio del espacio, el comunicador fue consultado sobre la razón de su salida de TV+, a lo que él respondió a que se debía por “una mano negra”.

“Como se dieron las condiciones de la salida del programa, con mi equipo técnico y mis panelistas, debió haber una mano negra, porque no hay razón alguna de que haya salido del aire de la forma que se salió”, comenzó explicando su respuesta.

Asimismo, Fuenzalida destacó que “esa mano negra no tiene que ver con Iván Nuñez. Jamás se me nombró a Iván Núñez, como dijeron mucho en la prensa”.

En eso, añadió también que debido a la forma en la que acabó el programa tras ocho años, “yo creo que sí o sí hay una mano negra, pero que debe ser desde el interior del canal”.

Al respecto, apuntó que podría tratarse de “alguien que no le gustaba nuestro proyecto, no le gustaba nuestro programa, no le gustaban los panelistas o no le gustaba yo. Pero en vez de hacer algo transparente, creo que hubo cosas que se hicieron por abajo”.

Respecto al área legal, el animador aseguró que se encuentra manejando con abogados el cómo se termina el ciclo con el canal de televisión y que no está todo claro aún debido al poco tiempo que ha pasado desde la noticia.

“Me sentí bien humillado”

Al ser consultado sobre cómo se dio cuenta de la noticia, confirmó nuevamente que todo ocurrió la noche del viernes, tras acabar de grabar Me Late.

“Después de estar en el programa en vivo, se me informa por parte de dos ejecutivos que el programa no iba y yo dije ‘perfecto’. Mi pregunta fue cómo lo hacemos, cómo se desarrolla el cierre”, recordó.

Entonces, aseguró que fue consultado sobre cómo veía él el fin del espacio, a lo que Fuenzalida respondió “A fin de año, si están apurados con esto, a fin de mes, mínimo la próxima semana. Hagamos un cierre bien”.

Sin embargo, recibió una negativa, apuntando a que el espacio había acabado con el programa recién grabado.

Entre las explicaciones, Fuenzalida mencionó que “como nosotros trabajábamos con farándula, se podía prestar que mis panelistas podrían jugar con esto, por lo que era mejor hacer un corte inmediato”.

Asimismo, el conductor de televisión admitió estar en shock durante los breves 10 minutos de conversación sobre el fin del espacio, a lo que, aún estupefacto, pidió tener un programa de despedida.

“Yo propuse ir al aire el lunes y despedirme en pantalla. Pero los dos se miraron y dijeron que lo iban a pensar. Me sentí bien humillado”, lamentó.

Esto, debido a que incluso propuso que, pese a su participación en la Gira Teletón, donde se presentó en Talca, podría ir y volver para poder decir adiós.

“Al otro día, el sábado en la mañana, me junto con un ejecutivo y me dijo que me darían el día lunes. Obviamente, dije que lo analicé y que mi petición la hice en shock. ‘Ustedes tomaron la decisión de que el programa se acaba el viernes y tiene que ser así’. No debería estar rogando por una cuestión de ustedes”, narró.

En eso, Fuenzalida destacó que “llevo 25 años en la televisión, uno sabe las reglas del juego (…) Uno sabe absolutamente todo, pero lo que me da pena fue que dijeron ‘vamos a hacer nosotros este programa, no te estamos contemplando ni a ti y ni a tu gente, vamos a llamar a otra productora”.

“Para ellos era tan fácil, era tan sencillo. Y yo tenía que hacer la bajada de información a la gente que ha estado conmigo todos estos años. Creo que la forma no fue la buena. El resto pueden hacer lo que quieran y desarrollar las ideas que ellos quieran y el programa que quieran”, comentó.

Daniel Fuenzalida y los ‘viudos’ de Me Late

De igual forma, el comunicador admitió que ocurrió “algo bien sorprendente” tras publicarse la noticia de su salida de TV+, ya que muchas personas se le acercaron lamentando la situación.

“Estuvimos al aire por mucho tiempo en pandemia, por lo que se produce un factor distinto, de compañía. La gente atesoró el programa al reírse, al acompañarse. Los programas que estuvimos al aire durante la pandemia… la gente le tomó un cariño especial”, dijo.

Asimismo, aseguró que en su viaje a Talca así como a caminar por la calle “la gente me pregunta ‘¿Qué va a pasar conmigo? Me sacaban de lo de los matinales, de los portonazos y balazos. Ustedes, hablando tonteras con un poco de farándula, lograban que me fuera a dormir un poco más tranquilo”.

Sobre su futuro televisivo, Fuenzalida aseguró que la televisión no es más que un trabajo más. “Me apasiona mucho, pero si no está, no está. Obviamente, voy a insistir en poder hacer algo, y se lo he transparentado al equipo, pero es bueno verlo así: es una pega más”.