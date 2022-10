El animador de televisión José Miguel Viñuela se quiso referir a los rumores que aseguraban que estaría a cargo del programa que reemplazaría a Me Late junto a Raquel Argandoña. "(Ella) me cae la raja, he hecho programas con ella, podríamos ser una dupla entretenida; pero no en Me Late, no en un matinal, no nada", aseguró.

Este martes, el animador de televisión José Miguel Viñuela desmintió en su programa online Desde mi cocina con la Nené los rumores que propagaron diferentes medios asegurando que tendría un programa con Raquel Argandoña en TV+ tras el fin de Me Late.

Todo ocurrió al inicio de su programa, cuando el ex Mucho Gusto quiso dar una declaración respecto a lo replicado en diferentes portales, asegurando de golpe que “no voy a hacer un matinal en TV+. Lo aclaro”.

De acuerdo a Viñuela, el pasado lunes “me encontré con gente que decía: ‘Oye hueón maricón. Le aserruchaste el piso al huevo (Daniel Fuenzalida’. Gente que tira mierda sin siquiera preguntar (sic.). Si tengo algo que contar, lo voy a hacer acá”.

En eso, el comunicador transparentó que no tendría problemas con volver a la pantalla chica bajo algunas condiciones donde figuran, por ejemplo, “volver a hacer entretención en un programa donde me sienta cómodo, a lo mejor en un programa de concursos, de conversación”.

“No voy a hacer un matinal con Raquel Argandoña. No sé de dónde sacaron eso, porque es falso: No voy a hacer Me Late, ni voy a ser panelista de Me Late”, continuó entonces para mostrar su molestia ante los rumores.

“Cómo se les puede llegar a ocurrir que sería tan huevón de hacer Me Late (…) Me late Es un programa que hizo Daniel Fuenzalida, él fue la génesis, el creador de contenido”, explicó entonces, apuntando que el programa es marca de Fuenzalida,

“Jamás en mi vida me he cagado a nadie, al contrario, me cagaron, ustedes lo saben; me cagaron con plata y en otros rubros, y me la he tenido que comer solito. Además, he sido cesado dos veces de mis funciones en televisión, por lo que no puedo empatizar más con la gente de Me Late”, continuó.

José Miguel Viñuela y su posible regreso a la televisión

Asimismo, el conductor del espacio quiso aclarar que si bien ha recibido diferentes propuestas de diferentes señales televisivas, no piensa volver hasta lograr dar con el contenido que espera y bajo la idea de que pueda colaborar en el proceso creativo del espacio.

“Lo que haga en televisión en el futuro está condicionado a mantener este programa (Desde mi cocina con la Nené), es decir, yo no me voy a ningún canal de televisión sin que este programa siga siendo parte de lo que yo hago día a día en vivo”, explicó también.

Esto, aseguró, se debe a que “este programa ha sido muy importante para levantarme en los años muy duros que viví en televisión, y es mucho más valioso e importante que la plata”.

“Respecto a la Raquel Argandoña, me cae la raja, he hecho programas con ella, podríamos ser una dupla entretenida, pero no en Me Late, no en un matinal, no nada”, cerró José Miguel Viñuela.