El canal TV+ anunció este sábado el fin del ciclo de su programa Me Late y la salida de su conductor y productor, Daniel Fuenzalida, noticia que fue una sorpresa para todo el equipo. A un día de esto, Sergio Rojas, uno de sus panelistas, alzó la voz.

“Ayer me di un día para meditar jajja pero no funcionó. Hoy estoy más molesto que ayer…”, comenzó el periodista en sus redes sociales.

“Pero bueno… no hay mal que por bien no venga y el sol no se puede tapar con un dedo, así que quienes hayan tomado la decisión de sacar el late del aire que se hagan cargo porque, yo al menos, no estoy para cuidarle el traste a nadie”, sentenció.

“Si decidieron dejar gente sin trabajo de un día para otro, si decidieron luchar por intereses distintos a los del público, si decidieron dejar fuera del aire al programa líder de la señal en términos de rating, que asuman”, continuó.

Sergio Rojas condena fin de Me Late

Sergio Rojas también dio apoyo a sus compañeros de Me Late, añadiendo que “no dejaré a mis amigos porque para eso estamos para apoyarnos más en las malas que en las buenas y como un día dije… es fácil jugar un partido con el estadio lleno, pero no saben cuánto me gusta hacerlo cuando las condiciones son adversas”.

“Me dijeron no y con eso, queridos ejecutivos y quienes se creen poderosos, han cometido el peor error… No tendré el apellido o linaje que ustedes ostentan, pero tengo el poder de la gente que es más fuerte e imbatible que diez mil vendavales”, cerró.

Sergio Rojas era uno de los panelistas más antiguos de Me Late, uno de los pocos programas de farándula que quedaban en la TV chilena.

Recordemos que la estación dio a conocer la información a través de un comunicado de prensa.

“Comunicamos que TV+ tomó la decisión de finalizar el ciclo del programa Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, por lo que el animador dejará de figurar en la programación del canal”, escribieron.

Fuenzalida reaccionó de visiblemente afectado por la información. “El Me Late se acabó. Ayer (viernes) a las 18:50 horas estaba al aire y uno de los gerentes me comunica que a las 7 suba a su oficina, porque me iba a contar algo”, contó.

“Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco choqueado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó”, declaró el animador respecto al fin del espacio de farándula.

En el registro, el comunicador detalló que el canal optó por “hacer ellos el programa en términos de contenidos… y no la productora que yo dirigía, que es Tónica”, afirmó.