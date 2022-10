En medio de la polémica por un video donde aparece siendo infiel, el actor Cristián de la Fuente ha compartido diversas publicaciones en redes sociales donde habla de la amistad y lealtad.

“¡Cuando las ratas saltan, uno se queda con los de verdad!”, escribió este sábado en sus stories de Instagram, junto a una foto con el actor cubano Julio Camejo, según consignó Página 7.

Más tarde no solo compartió otra imagen con un grupo de amigo, sino que también una profunda reflexión.

“Cuenta la leyenda que un rey pidió a sus sabios que le dieran una frase para guardarla en su anillo y así leerla cuando estuviera en problemas”, se leía en el post.

“La frase que le dieron fue: ‘Esto también pasará’. El rey la leyó cuando estuvo a punto de perder su reino en una batalla y encontró la fortaleza para recuperar su reino”, cerró.

Este domingo, en tanto, subió otro video con una reflexión del comunicador social Ignacio Caloustian, donde se habla de que nadie va a entender lo que pasaste o cómo sufriste.

Cristián de la Fuente y el polémico video

Recordemos que la polémica comenzó a finales de septiembre, cuando un programa de Univisión compartió un video donde se ve a De la Fuente besando a una mujer en un restaurante.

El actor casado con la animadora Angélica Castro, reconoció que fue un error y ofreció disculpas a su familia, asegurando que todo se produjo por exceso de alcohol.

“El ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias positivas y negativas, y hay que asumirlas porque somos responsables”, afirmó.

Hasta el momento su esposa no se ha referido al tema, así como tampoco lo ha hecho su hija de 18 años, Laura.

Por su parte, su amigo y actor Jorge Salinas, lanzó una peculiar defensa hacia el chileno durante una conferencia de prensa por su obra Network, en México.

“Ni enterado, pero te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos, por otro lado, también yo he besado a gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto en eso, todos somos humanos”, expresó.