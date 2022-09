El cantante chileno Carlos Rain Pailacheo, mejor conocido como Pailita, tuvo su multitudinaria presentación en las fondas de Parque O’Higgins, donde quiso realizar un especial homenaje a su mamá, Nancy Pailacheo.

Pailita había tocado diferentes temas para los presentes cuando, para el final del espectáculo, el joven de 22 años se movió hacia un costado del escenario donde estaba su progenitora. Ahí, la abrazó por unos pocos segundos para luego dedicarle unas especiales palabras.

“Gracias a ella yo he seguido con todo, todo, todo, sin ella nada hubiese sido posible”, comenzó diciendo el artista para luego dirigirse a Pailacheo. “Gracias por hacer que mis sueños se cumplan. Vayan siempre por los suyos”, aseguró, siendo aclamado por su público.

“Aquí está mi mamá… Te quiero mucho, mamita. Ella estuvo conmigo en los momentos buenos y malos. Gracias a Dios, tengo a mi mamita, es la única persona en la que puedo confiar en la vida y que nunca me va a fallar. La quiero mucho”, añadió poco después, provocando la emoción en su madre.

En eso, Pailita quiso enviar un mensaje a los presentes, específicamente sobre cómo deberían tratar a su familia. “Los que tienen a sus mamitas, cuídenlas mucho. A sus papitos también, porque yo sé de muchos papitos que se sacan la chucha para tener a sus hijos bien (sic.). Muchas gracias, los quiero mucho de corazón. Gracias, mami, eres la mejor”, cerró.

La especial dedicatoria no quedó solo en el escenario, ya que también los usuarios en redes sociales no dudaron en compartir el emotivo momento.

Tras su presentación en la región Metropolitana, el cantante urbano se dirigió hasta la región de Valparaíso para participar en un espectáculo en Zapallar. Ahí, compartió diferentes postales de aquella presentación.

Desde que se hizo conocido en la industria de la música urbana, Pailita siempre ha sido abierto al mostrar afecto por su mamá. El artista incluso acusó maltrato psicológico de parte de sus seguidores el día de las madres de este año, luego de que saliera besando a su progenitora en una fotografía.

“Mi mamá es lo más preciado que tengo en la vida, siempre he sido mamón, la regaloneo harto y le doy cariño”, se defendió entonces, apuntando que “mucha gente se ha burlado de mí por las redes por darle piquitos a mi mamá”.

A esto agregó: “No me avergüenza ser así porque siempre he sido un buen hijo y si puedo darle mil piquitos más en la cara, en la boca, en la frente, se los voy a dar”, afirmó. “Porque el día que no la tenga me va a partir el alma, no poder haber entregado el cariño y el valor que ella se merecía”, añadió entonces.