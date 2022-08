La actriz Constanza “Tanza” Varela compartió en sus redes sociales la alegre noticia de que contrajo matrimonio con el cineasta chileno Matías Bize durante la tarde de este jueves.

De acuerdo a lo compartido por la también influencer, la especial ceremonia se celebró en Ciudad de México, donde la actual artista visual reside desde 2014.

Inicialmente, compartió una fotografía mostrando su anillo y la tradicional liga de novia en negro. “22.08.22″, escribió entonces.

Así fue la boda de “Tanza” Varela

Sin embargo, durante la mañana de este viernes, Varela profundizó un poco más sobre su velada y compartió un video del momento en el que los novios se besan y firman los papeles de boda.

“Me casé con el amor de mi vida. Me casé con mi equilibrio Perfecto. Con el hombre más pausado y zen que he conocido en toda mi vida”, comenzó escribiendo la ex chica reality.

Asimismo, continuó con sus descripciones, afirmando que hoy está “con el cómplice de todas mis locuras, con el hombre más bueno y calmado del universo entero. Justo lo que necesitaba. Me casé con mi hombre perfecto”.

Tras ello, se dirigió a su esposo, afirmando que “amo estar casada contigo”. A su vez, aprovechar de bromear con la ceremonia, apuntando que “ahora sí sean libres de decirme señora”.

Quien fue un ícono de la farándula chilena a inicios de los 2010 también compartió una serie de historias en donde se ven las celebraciones. Así, se deja ver que se trató de una ceremonia íntima con pocos invitados, celebrando la boda en un restaurante.

También compartió registros lanzando el ramo a mitad de la calle, así como fotografías con las denominadas damas de honor, donde se destaca a Ignacia Allamand.

La novia se lució con un vestido negro y velo blanco. Además, agregó detalles en rojo como sus labios, uñas y el ramo de flores que sostuvo en la celebración. Su esposo, por su parte, vistió completamente de negro.