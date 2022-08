Durante su más reciente participación en el late Síganme Los Buenos, la actriz y comediante, Javiera Contador, defendió a Álvaro Rudolphy luego de hacer pública su postura política después de firmar una carta en apoyo a la opción Rechazo, al mismo tiempo la artista afirmó “no ser amiga de las cancelaciones” de las que ha sido objeto el actor.

“Me parece que esta situación de aniquilar a otro ser humano porque piensa distinto a ti… como que no soy muy amiga de las cancelaciones”, dijo la ex intérprete de Kena Larraín en Casado con Hijos, cuando fue consultada por su diferente postura ante el plebiscito.

“Mi convicción es que si queremos que las cosas cambien hay que votar por el Apruebo, pero puedo escuchar, estoy dispuesta a eso, aunque no va a cambiar mi opinión”, afirmó.

A esto agregó que la “tiene un poco cansada esta cosa de que nadie puede decir nada porque te hacen pebre. No estoy con la opción de Álvaro, pero bueno, es su opción, no me parece tampoco que hay que funarlo”, dijo en defensa del actor.

“Cultura de la cancelación”

De acuerdo al diccionario Merriam-Webster, la “cancelación” corresponde a quitarle el respaldo a una persona, generalmente famosa o pública, debido a un comportamiento u opinión objetable.

En tanto, la “cultura de la cancelación”, mueve el límite más allá del comportamiento o reacción personal frente a esta opinión que puede ser rebatida, esto ya que puede “pedir a otros que rechacen a una persona o empresa cuando su comportamiento va en contra de la norma social”, e incluso incursionar en boicotearlas.

De acuerdo al sociólogo y académico de Trabajo Social de Universidad San Sebastián, David Martínez, esta “cancelación” de figuras públicas se debe a que “cuando un artista o deportista ‘nos falla’, tendemos a sentirnos desilusionados y los cancelamos”.

Según Rommel Piña, director de la Escuela de Periodismo de la U. Finis Terrae, esta “cultura” puede llevar a graves peligros cuando las críticas son infundadas o derechamente falsas: “También puede pasar que no se explique bien una situación o se saca de contexto una afirmación, y esto redunda en la reprobación que da pie a la cancelación”, describió.