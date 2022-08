La recordada Eliana Hernández, conocida como la Naná de Masterchef, fue parte del pasado capítulo de Te paso a Buscar, donde habló de diversos aspectos de su vida. En la instancia dijo que fue invitada a ser parte de dos campañas políticas, las cuales rechazó.

De acuerdo a lo que replicó Tiempo X, en un momento del episodio Francisco Saavedra le consultó respecto a sus opciones políticas, a lo que ella contestó que en 2021 trataron de contactarla desde el comando de Boric.

“Me han ofrecido en los dos gobiernos. En Boric todos querían que fuera por las causas del adulto mayor, de la tercera y cuarta edad. Yo le dije no, yo no me quiero ensuciar con la política, no quiero andar de boca en boca”, aseguró.

No obstante, la exparticipante del programa de cocina de Masterchef sostuvo que apoya al actual presidente de Chile.

“Yo digo por qué no lo dejamos actuar. que entre la gente joven que tiene ideales porque se ve que es un tipo sano, educado. Los discursos que yo he escuchado nunca se han tirado como los otros presidentes, se mide, tiene mucho cuidado”, expuso.

Sobre el final, Hernández fue consultada sobre su opinión sobre el feminismo, mostrándose a favor del empoderamiento femenino, además de comparar la educación en sus años con la actual.

“Por una parte es bueno, porque terminamos de ser geishas, como fuimos nosotras. Ahora, las mujeres tienen otro rol, están más empoderadas, más valorizadas. Pero, desgraciadamente, algunas se han ido al chancho”, comentó.

Hay que señalar que Naná se retiró hace ya varios años de la televisión, descartando ser parte de nuevos programas de cocina, o similares.