Durante la tarde de este lunes, se confirmó la muerte de la icónica protagonista de Grease. Así, diferentes fanáticos lamentaron la partida de Olivia Newton-John, entre ellos, el dibujante, actor y humorista Rodrigo Salinas.

Salinas reaccionó a través de redes sociales compartiendo una fotografía junto a la artista. “Estás más viva que nunca. Nunca muere lo que se ama”, escribió en un sentido mensaje de despedida.

Poco después de aquella publicación, aún afectado por el luto, el músico de 31 Minutos compartió un video donde se escucha en el ambiente la canción Don’t Stop Believin’ de la artista. Así, muestra la portada del disco homónimo mientras la canción llega a su fin.

“Santa Olivia Newton-John”, escribió junto a una serie de emojis de corazón. En ambas publicaciones, el intérprete recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes aseguraron que al enterarse de la partida de la estrella, lo recordaron.

De igual forma, en sus historias de Instagram también recordó cintas y canciones de Newton-John.

El amor de Rodrigo Salinas por Olivia Newton-John

Salinas siempre ha expresado abiertamente su admiración por Newton-John. En 2013, en el programa Más Vale Tarde de Mega el artista aseguró que la estrella incluso fue su primer amor.

“Olivia Newton-John fue la primera mujer que yo amé. Mi tía Yeyi me llevó a ver Grease Brillantina”, recordó entonces, asegurando que para entonces tenía alrededor de 13 años.

“Después fui a ver Xanadu y qué puedo decir, ella es súper rica (sic.)”, recordó entonces. Asimismo, aseguró que su fanatismo incluso lo llevó a viajar a Estados Unidos especialmente para verla más de una vez.

“Cuando viajó Olivia Newton-John a Chile, con Alejandro Cuevas, mi amigo, conseguimos entradas en primera fila. Fuimos con un cartel que decía: ‘te amamos Olivia Newton-John"”, rememoró entonces.

La cantante conocida por sus populares canciones If Not for You, Let Me Be There y más, falleció en su hogar “rodeada de familiares y amigos”, según informaron en sus redes sociales.

“Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil… Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, escribieron en una declaración pública.

“Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria”, detallan desde la entidad.