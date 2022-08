A través de una transmisión en vivo, el cantante urbano chileno Carlos Rain Pailacheo, mejor conocido como Pailita, informó a sus seguidores que este lunes ingresará a pabellón para realizarse una cirugía en el rostro.

A lo largo de la transmisión, el músico reveló la noticia a sus seguidores y explicó el motivo. “Para los que no saben, esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita (nariz)”, comenzó diciendo, según rescataron en redes sociales.

En eso, quien es una de las voces de Ultra Solo explicó que todo se debía a que tiene el tabique desviado. “Es difícil que lo vean por cámara, pero lo tengo desviado”, describió mientras intentaba mostrar su nariz a la cámara.

“No sé si cuando chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado”, explicó. Asimismo, aseguró que es por esta misma razón que “hablo como gangoso”, asegurando que “necesito operarme”.

“Así que eso, el lunes me opero, por una mejor vida. La salud está primero, antes que todo. Así que ahí van a estar al tanto”, cerró.

De acuerdo a la Clínica Mayo, un tabique desviado ocurre cuando el cartílago que separa ambas fosas nasales se encuentra desplazado hacia un lado, en vez de encontrarse al centro.

Esto provoca que uno de los orificios nasales sean más pequeños y en niveles más graves incluso puede obstruir una parte de la nariz, causando dificultad para respirar. Esto se nota mucho más durante resfríos y alergias, debido a que los conductos nasales se hinchan y estrechan a la vez.