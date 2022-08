Este domingo se estrenará una nueva temporada de El Discípulo del Chef. Esta entrega reunirá a los concursantes más destacados de los programas de cocina de la TV, como Masterchef, Top Chef o el propio espacio de Chilevisión.

Sin ir más lejos, en las últimas semanas se había confirmado que a la cocina volverían participantes como Giovanni Cárdenas, Daniela Castro, Víctor Díaz, Camila Ruiz o Faryd García, entre otros.

Este año, uno de los grandes cambios en el show radicará en la conformación de sus chefs: a Ennio Carota, Carola Bazán y Sergi Arola, se sumará Yann Yvin.

Los jueces en El Discípulo del Chef

Para ‘China’ Bazán durante este ciclo se notará un nivel de competencia mucho mayor al de episodios anteriores.

“El nivel esta súper difícil. Está alto, porque todos están ‘pro’, todos cachan, entonces para mí la competencia se ve compleja (…) Va a estar más enfocado a la gastronomía, ya no hay tanto tiempo de joda (ríe)”, indicó a BioBioChile.

“Yo quiero que llegue alguien de mi equipo a la final, y ojalá la gané, pero está complejo, porque me tengo que poner muy creativa. Es impresionante porque todos saben, entonces los niveles están buenos. No es como las temporadas anteriores donde, por ejemplo, no sabían agarrar un cuchillo, ahora las consignas son más complicadas y exigentes”, agregó.

Una opinión similar tiene Sergi Arola, quien asegura que continuará con la misma intensidad durante este nuevo ciclo.

“Creo que viene más fuerte que nunca, esta va a ser una gran batalla culinaria, posiblemente la más grande. Han venido de todos lados, programas, entonces son los mejores de los mejores en Chile, va a ser imperdible. Intentaré dar perfección y seriedad”, aseguró.

Por último, Ennio Carota puso el énfasis en el nivel de competencia que se vera en el programa, teniendo en cuenta el premio para el ganador

“Es una temporada distinta a lo que veníamos viendo. Hemos elevado entre todos el nivel de la gastronomía. Hay un mix entre profesionales, semi – profesionales y amateurs con un nivel muy alto. Gracias a ellos seguimos potenciando la cocina”, concluyó.