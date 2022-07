El sábado se emitió un nuevo episodio de La Divina Comida, que tuvo como invitados a los actores Julio Milostich, Úrsula Achterberg, Solange Lackington y el exchico Mekano, Juan Pedro Verdier, quien habló sobre la filtración de sus fotos íntimas junto a su esposa, Karen Bejarano.

Fue precisamente en la comida que ofreció en su casa, que el exchico reality habló abiertamente de los problemas relacionados con su salud mental producto de la extorsión y difusión de sus fotografías.

“Viví una experiencia que fue lo peor que me pasó en la vida”, expresó Verdier antes de comenzar su relato. “Fue un mes de amenazas y presiones de un delincuente escribiendo por WhatsApp”, afirmó.

Cabe recordar que en el 2017, la pareja fue víctima de un hackeo de sus cuentas en Internet, donde un sujeto tuvo acceso a los archivos personales de Karen Paola. Hasta la fecha, el culpable no ha sido condenado por la justicia.

“Yo fui a la PDI y el discurso general era que como la ley digital en Chile es tan precaria no se puede hacer nada, incluso aunque sea una amenaza de muerte (…) en ese momento no se podía considerar como algo relevante, no pudimos hacer nada”, recordó.

Problemas relacionados con salud mental

El exMekano contó a sus invitados que él estaba dispuesto a pagar las enormes sumas de dinero que el delincuente pedía a cambio de no publicar las imágenes que Karen Bejarano tenía en su teléfono personal.

Incluso reveló algunos enfrentamientos que tuvo con personas que, él pensó, podían estar detrás del calvario que sufrió por aquellos años. “Eso me produjo una enfermedad que se llama Trastorno de estrés postraumático”, confesó.

De acuerdo con la prestigiosa Clínica Mayo, este trastorno corresponde a “una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación”.

“Yo primero me morí, lloré, vomité sangre, me arrastré por el piso, me quise matar, busqué donde conseguir un arma para ir a matar esa persona y después decidí no hacerlo y volver a construir una vida distinta”, comentó el uruguayo.

Según el comunicador audiovisual, con el apoyo de su familia y los profesionales de la salud mental, pudo salir adelante y volver a retomar las actividades que había dejado de lado producto de la caótica situación que enfrentó con su pareja.

Aseguró que leyó guías sobre el funcionamiento del cerebro y comenzó a practicar aquello que lo podían hacer sentir feliz. “Solamente la psicología y la salud mental me ayudaron a escoger ese camino”, declaró.

“Esta es la primera vez que lo puedo hablar públicamente y no emocionarme como antes”, afirmó en el programa que trasmite Chilevisión.

Reacciones de los invitados

Ante el testimonio que compartió Juan Pedro Verdier, sus invitados reaccionaron sorprendidos y entregaron todo su apoyo a él y su pareja. Además, lo catalogaron como una persona “valiente” debido a como logró salir de aquella situación.

“Nos quedamos los tres sin palabras porque es tremenda la vivencia de él, pero no solamente por su historia, también te hace reflexionar en el mundo en que vivimos”, comentó Julio Milostich.

Por su parte, Úrsula Achterberg dijo que “pasando ese proceso y (él) es capaz de superar esa crisis y ser resiliente frente a la experiencia, surge su inquietud de ayudar a otros (…) comunicarse y entregar su experiencia a otras personas. Lo encuentro valiente de su parte”.

En tanto, Solange Lackington destacó que “como él hoy enfrenta lo que vivió y pasó con la Karen me parece notable, que él hoy en día pueda hablar de esto, verbalizarlo sin llegar a la emoción, habla también de un aprendizaje que es importante”.