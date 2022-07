Durante la tarde del martes, la modelo chilena Camila Recabarren se refirió a través de redes sociales a la llamada “funa” en su contra, donde señalan que dejó un departamento debiendo alrededor de 1300 dólares en arriendo. Sin embargo, su reacción también tuvo respuesta por parte de la chilena residente en Estados Unidos que acusa a la ex Miss Chile.

La chilena Daniela López compartió parte de la publicación de Recabarren en su red social, citando una parte específica del escrito de la ex MasterChef, cuando esta asegura que “algunos barsas critican por criticar, llenándose de mierda ellos mismos (sic.)”.

“Sí, yo opino lo mismo que tú, personas barsas que hablan mierdas. Y claro, tu vida es bonita, la pintas de colores como todos tratamos de vivirla. Sí, hablé más de ti… créeme que fue en un desahogo de rabia por dejarme todo este problema a mi sola, monetariamente”, comenzó escribiendo.

López siguió respondiendo a la declaración de Recabarren, a lo que recordó la discusión que ambas entablaron en el inmueble, apuntando que “gritamos las dos (aquí no eres víctima), tú no eres piola Camila, tú sabes que no (…) me descargué contigo de esa forma porque me dejaste sin casa, después de toda la rabia que sentía”.

“Me dejaron hecha mierda, tirada, llorando, tuve que pelear con todos por plata (…) No porque había reglas en la casa, yo era la mala. Dejaron todo en mal estado, se fueron y dejaron con una deuda gigante que me va a costar pagar. Ustedes tres son unos barsas, más que la gente que opina sin saber”, añadió.

“Veo un poquito de racismo”

En eso, recordó que la ex chica reality le debería 1300 dólares, “más porcentaje por día de atraso de pago, más gastos comunes de junio y julio”. Asimismo, destacó que los otros involucrados le debían 1100 y 1150 dólares cada uno.

Asimismo, López narró además que se acercó a la policía local, quienes le dieron a conocer un reporte en su contra realizado por Recabarren. “Vi su denuncia absurda (a costa de qué), me la leyó el detective, no tienen credibilidad de nada, se contradicen en todo”, señaló.

“Camila, es absurdo que digas que mis amigos, con los que salgo a bailar afrobeats todos los martes y son bailarines afroamericanos, llegaron armados. No sé tú, pero yo veo un poquito de racismo tuyo porque son grandes y afroamericanos”, acusó entonces.

Sobre el motivo de haber llegado con sus amigos, la mujer acusó que había recibido amenazas por parte de sus arrendatarios, por lo que “ni a palos llegaba sola”.

De todas formas, López cerró su escrito afirmando que no buscaba fama ante sus acusaciones, sino que, simplemente, que le paguen lo que le deben.

La respuesta de Camila Recabarren a la “funa” en su contra

A través de una publicación en Instagram, Recabarren dejó entrever que ha pasado por algunos problemas económicos en Estados Unidos, aunque calificó su estadía allá como positiva.

“Llevamos 5 meses en Estados Unidos, pasándolas entre kiko y koko, pero aperrando con todo, teniendo siempre la oportunidad de volver”, indicó.

“En este viaje con conciencia, he trabajado el amor, el positivismo, optimismo, paciencia, rabia y enojo. Por eso amo la hierba y los hongos, máxima conexión con mi interior, entregándome claridad y dándome hermosos viajecitos”, agregó.

Sobre el final de su posteo, Recabarren respondió a lo expuesto por Daniela López, a quien acusó de haber llevado personas con armas hasta el lugar.

“El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armadas al departamento. Fue caótico, pero estamos acá, acompañándola llenita de amor”, escribió.

De todas formas, pese al escenario que acusó, la ex MasterChef aseguró que “está todo bien, yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo”, apuntando que “hoy no me muevo por lucas (dinero)”.