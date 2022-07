Durante el fin de semana, la chilena Daniela López realizó una ‘funa’ en redes sociales en contra de Camila Recabarren, asegurando que la ex Miss Chile no habría pagado el arriendo de su hogar en Estados Unidos e incluso habría dejado el lugar en mal estado.

En conversación con Página 7, la chilena residente en Estados Unidos comentó su publicación en Instagram y profundizó sus acusaciones en contra de la exMasterChef, apuntando a que solo espera poder recibir el pago pendiente de Recabarren.

Entonces recordó que la modelo y ella se conocieron a través de un contacto en común y luego, a través de Instagram, quedaron en que Recabarren se hospedaría con López.

Poco después, la dueña del inmueble tuvo que alejarse de su departamento por un tiempo debido a un trabajo que se encontraba demasiado lejos. Así, asegura López, tras no contactarse con ella ni su segundo arrendatario, llegó de sorpresa al edificio.

“Cuando llegué, no había nadie en la casa. Estaba todo abierto, sin llave, y literal la cagada en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados”, acusó.

Asimismo, López denuncia que Recabarren tenía que pagar 1300 dólares, más los gastos comunes del mes anterior y de este. Además, acusa que sus arrendatarios habrían subarrendado su departamento a una tercera persona.

De acuerdo a López, esta habría ordenado al otro residente retirarse del lugar y al tercer implicado le dio un plazo de un día para retirarse. Por otro lado, permitió que Recabarren se quedara hasta fin de mes debido a que se encontraba con su hija.

Sin embargo, asegura, los problemas continuaron luego de que le pidiera a la exMiss Chile ayudar a limpiar el hogar. “Le fui a golpear la puerta y pregunté si nos ayudaba, y dijo que no porque estaba con su hija ocupada. Miro hacia adentro y ella tenía todo empacado para irse. Ahí le pregunté si es que se iba y me dijo que sí y me cerró la puerta en la cara”, acusa.

“Yo la verdad no la conocía a ella porque yo no vivo en Chile hace años, pero todos los chilenos que venían la conocían y me decían ‘tienes a la Miss Chile"”, apunta entonces.

“Ella dijo que estaba vendiendo un departamento en Chile y que estaba esperando dinero de ahí, pero desde junio que espera ese dinero, y yo le creía”, se lamenta.

La ‘funa’ en contra de Camila Recabarren

Durante el fin de semana, López publicó en Instagram un video de Recabarren donde aparece retirándose del inmueble. Así, la dueña del lugar asegura en el video que la modelo “se va de mi casa sin pagar”.

“Se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio. Quebró cosas, dejo cosas en mal estado. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua, ni luz, ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija”, escribió en su publicación.

Asimismo, la chilena residente en Estados Unidos acusó que Recabarren “fuma todo el día, se droga con hongos, y estando con su hija presente. Con suerte tiene para comprarle un yogurt a la niña”.

“Cuántas veces te salvé el almuerzo, el desayuno y más, porque estabas pata (sin dinero)”, añadió para luego dirigirse a la exchica reality: “No eres hippie… eres floja. Dejaste el departamento asqueroso y mi pieza toda sucia. Se llevó hasta mis sábanas”.