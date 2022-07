La semana pasada los fanáticos de Pasión de Gavilanes se llevaron una grata sorpresa, toda vez que Netflix estrenó la segunda parte de la recordada teleserie. Esta fue desarrollada por la cadena Telemundo como Pasión de Gavilanes 2, pero muchos extrañaron la esencia de uno de personajes: Panchita.

Esto se debe a que la cantante, compañera y amiga de Rosario Montes en el Bar Alcalá, en esta oportunidad fue personificada por Constanza Hernández, dejando atrás a Andrea Villarreal.

Desde la producción no se refirieron a esta situación, pero en una entrevista la propia Zharick León, intérprete de Rosario, dio cuenta de algunos detalles.

Panchita en Pasión de Gavilanes 2

“A mi me llegó el rumor que ella como que había adelgazado y Panchita era rellenita, eso es lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un rema de los tatuajes porque Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos”, indicó a People.

“Me dio tristeza que no estuviera porque nuestra relación fue muy cordial”, agregó.

Hay que señalar que la trama de Pasión de Gavilanes 2 se basa en nuevos problemas que aquejan a las familias de los Reyes-Elizondo, más en específico a los hijos mellizos de Norma y Juan.

En concreto, Erick y León son acusados del crimen de un profesor de un colegio del pueblo, situación que los obliga a escapar.

A eso se suma la ruptura que Franco y Sara tienen en su matrimonio, ya que el menor de los hermanos Reyes huye del lugar y es repudiado por sus hijos.