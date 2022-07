Luego de que el fin de semana la modelo Camila Recabarren fuera acusada de dejar un departamento sin pagar el arriendo en Estados Unidos, Catalina Pulido y Patricia Maldonado lamentaron el momento que se encuentra viviendo la ex chica reality.

En medio de su programa online Las Indomables, la dupla recordó el momento cuando Maldonado mencionaba lo difícil que es la vida en Estados Unidos. “Allá es muy fregado con la gente que trabaja sin papeles, y eso le debe estar pasando a la Camila Recabarren, se fue a pintar mono, la pobre cabra pensará que la llamarán de Hollywood”, comenzó diciendo.

En eso, la ex Mucho Gusto apuntó que Recabarren “se ha descuidado mucho como persona y no tiene trabajo, porque es muy complicado”, apuntando que la ex Miss Chile “debió partir desde abajo”.

Sin embargo, Catalina Pulido se ve un tanto afectada por los dichos de su compañera y quiso tomar la palabra. “A mí me cuesta lo de ella, porque yo trabajé con ella y le tengo mucho cariño. Era una cabra que con esfuerzo estaba metida con un caballero harto mayor, salió Miss Chile… tiene una historia de vida bastante acontecida”, relató.

Tras ello, Pulido aseguró que “trabajé con ella por tres años en el matinal y la vi encaminada en un buen camino. Aunque sentía que la iban tironeando entre el bien y el mal, como varios jóvenes”.

“Me duele porque conozco a su familia. Conozco a su mamá, a su hermano, primo, conozco a su hija y me duele porque no entiendo qué le pasó”, se lamentó.

Asimismo, destacó que Recabarren “es una cabra que tiene dos millones de seguidores en Instagram, y con esa cantidad de seguidores puede monetizar su cuenta inteligentemente”.

“No entiendo qué sucede con ella, por qué se fue a Estados Unidos. No lo entiendo. Me da pena. Me da un poquito de pudor”, destacó entonces la actriz.

Por su parte, Patricia Maldonado recordó conocer a Camila Recabarren durante un reality donde estuvieron juntas. “Nos conocimos en el medio de la relación que tuvo con Tatón, quien era mayor (…) Es lamentable, tengo la impresión de que no se rodeó de buena gente y cayó en un estado de amistades que le hicieron mucho daño”.

“El problema está cuando tú tienes un hijo y lo carreas a estas situaciones”, criticó entonces, apuntando que todo el escenario de las acusaciones en contra de la ex chica reality la dejaban en un complejo momento.

Asimismo, Pulido añadió su perspectiva en torno a su excompañera. “Siento que se metió en un forro y me duele, porque ella luchó contra el lado oscuro de la vida, como cualquier persona que es joven, yo no voy a juzgar eso”, lanzó.