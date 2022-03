En fallo unánime, la Cuarta Sala confirmó la sentencia que rechazó la demanda presentada en contra de los estudios 20th Century Fox por la supuesta utilización no autorizada de copia de la patentada cápsula Fénix 2, en el rodaje de la película Los 33.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó la demanda presentada en contra de los estudios 20th Century Fox por la supuesta utilización no autorizada de copia de la patentada cápsula Fénix 2, en el rodaje de la película Los 33, filme que recrea el rescate del grupo de mineros que quedó atrapado por derrumbe en la mina San José.

La situación fue analizada y ratificada por la sala que componen los jueces Juan Manuel Muñoz Pardo, Rodrigo Carvajal y el abogado integrante Jorge Benítez.

“Se confirma, con costas del recurso, la sentencia apelada de veintidós de abril del dos mil diecinueve, dictada por el 6° Juzgado Civil de Santiago”, indicó el fallo.

En primera instancia el tribunal estimó que la parte demandante no había aportado pruebas que demostraran que réplica exacta de la Fénix 2 en la filmación de la película estrenada en 2015.

“Que a mayor abundamiento la prueba rendida por la demandada, especialmente de la testimonial, ha quedado establecido que lo utilizado en la tantas veces mencionada película fue una maqueta de la Fénix 2 que no contaba con las características propias de aquella, por lo que no podría haber sido utilizada en el rescate de personas, lo que permite concluir que lo exhibido no era la cápsula patentada, ni una copia de la misma, razón por lo que la demanda de autos será rechazada, resultando en consecuencia innecesario emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la demandada”, habían indicado.