Un emprendedor que en 2019 fue entrevistado en el Bienvenidos disparó contra Tonka Tomicic y Parived por el bullado “caso joyas”.

Se trata de Matías Leiva, quien debido a necesidades económicas se vio en la obligación de vender sandwiches en las calles de Santiago Centro.

Luego de un explosivo éxito en su negocio, el joven fundó una empresa llamada La Insolencia, dándole trabajo a una treintena de personas que vendían en diferentes puntos del centro de la capital.

Sin embargo, con el paso del tiempo llegaron los problemas, ya que los inspectores municipales comenzaron a fiscalizarlo en reiteradas oportunidades, sacándole partes tanto a él como a su equipo, lo que lo llevó a acumular una millonaria deuda.

Su caso fue abordado en 2019 en el Bienvenidos, ocasión en la que los conductores del matinal conversaron con el propio Matías para conocer su historia. En aquella oportunidad, Maximiliano Alfaro, director de fiscalización, explicó en el programa de Canal 13 que no se podía vender comida en la calle.

A casi tres años de aquel encuentro, el emprendedor recordó el momento en su cuenta de Instagram, lanzándose contra Tomicic por la investigación que está realizando la fiscalía.

“Recuerdo cuando me invitaron al programa para apuntarme con el dedo por vender en la calle, mientras #Tonka y #Parivet robaban relojes de lujo y ahí están en su lujoso depa riéndose de todos”, escribió Leiva en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que luego de las multas que recibió Matías por sus productos, decidió irse a vivir a Chiloé, en donde se dedica a la venta de paltas.

Recordemos que hace algunos días, Harold Vilches, más conocido como el Rey del oro, confirmó haber tenido una relación comercial con Marco Antonio López, Parived, pareja de Tomicic.

A su vez, Vilches -un conocido contrabandista de especies de lujo que se encuentra condenado por sus delitos- aseguró que le vendió a la pareja unas monedas de plata en 40 millones de pesos. Sin embargo, afirma que le pagaron con cheques protestados.

Por su parte, aseguró que tanto Tonka como Parived estaban al tanto de su condena por tráfico de metal. “Quiero hablar porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que ya no me iban a pagar”, sostuvo.