Este lunes el Mucho Gusto emitió una entrevista de Paulina de Allende-Salazar con Harold Vilches, más conocido como el Rey del oro, quien confirmó haber tenido una relación comercial con Marco Antonio López, Parived.

En la conversación, Vilches -un conocido contrabandista de especies de lujo que se encuentra condenado por sus delitos- aseguró que le vendió a la pareja unas monedas de plata en 40 millones de pesos. Sin embargo, afirma que le pagaron con cheques protestados.

A su vez, aseguró que tanto Tonka como Parived estaban al tanto de su condena por tráfico de metal. “Quiero hablar porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que ya no me iban a pagar”, comenzó señalando.

“Les vendí unas monedas de plata. Los respaldos de la transacción de las monedas de plata están por correo, en los que Tonka responde a través de su correo personal diciendo que acepta la cotización”, sostuvo.

“Me dieron unos cheques, los cuales resultaron estar protestados. Yo tengo esos cheques hoy en día y no se me ha cancelado (el dinero). Me deben aproximadamente 40 millones. Tengo los documentos que acreditan un pago pendiente”, mencionó.

En tanto, Vilches contó que ha estado con Tomicic y Parived en el hogar de la conductora de televisión. “He estado incluso hasta en su casa. Tonka ha estado en el jardín donde viven, y yo he estado conversando con Marco Antonio al lado de ella”, expresó, agregando: “He hablado por teléfono con ella (Tonka). Su voz”.

“Una relación comercial”

Luego que la periodista le preguntara si es que Tonka sabía de su condena anterior, el Rey del Oro contestó: “Si. Ellos lo saben como la mayoría de la gente en su casa”.

Finalmente, Vilches remarcó que el abogado de Marco Antonio López, Mario Vargas, señaló en su momento que Parived había trabajado como asesor espiritual de Vilches.

“Eso es mentira, nunca hemos tenido una relación así. Ha sido una relación comercial”, enfatizó.

Recordemos que La Tercera tuvo acceso a la investigación llevada a cabo por Fiscalía en la que se confirma, a través de escuchas telefónicas, que Parived tenía vínculos con contrabandistas de joyas y prestamistas. La noticia llega luego de que una serie de fotografías comprobaran también su conexión con Vilches.

Según la investigación, el gurú espiritual utilizaba el talonario de cheques de Tomicic para comprar las joyas. Pero hay más, ya que en una de las escuchas interceptadas por la PDI, se oye a López decirle a Domingo Jalil -un prestamista del rubro- “tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos”.

Parived, asegura el medio, se encargaba de comprar y luego vender los relojes de lujo, los cuales eran sustraídos por bandas delictivas en el extranjero.