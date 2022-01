Héctor Noguera, uno de los artistas más importantes del mundo de la artes chileno, presentó este sábado una biografía escrita por su hijo Damian.

A través de redes sociales no sólo compartió una historia con, que luce igual a él en su juventud, sino que también una reflexión en torno al libro.

“Damián me hacía preguntas, me hacía pensar cuáles eran las raíces de mi vocación. Ayudaba a hacer memoria de algunos hechos para descubrir las razones que me llevaron a elegir el teatro. También indagaba en lo que pasaba por mi cabeza o en lo que sentía cuando estaba frente a una cámara o en el escenario”, escribió el actor de 84 años.

“Luego él escribía, revisábamos juntos y me asombraba con su estilo de narración. Sentía que era un personaje de su historia, lo que me parecía muy revelador”, añadió.

El texto fue un trabajo en conjunto que se extendió por tres años, al que titularon “Autobiografía de mi padre”, y que fue presentado en el Teatro Camino.

“Gracias a @mariadelaluz.hurtado y a @nonafernandez por participar en este diálogo y describir con mucha emoción sus experiencias al leer cada capítulo”, cerró.

Damián Noguera tiene 32 años, es licenciado en Literatura Hispánica y también trabaja como compositor musical para importantes producciones de teatro y danza, de acuerdo a su biografía en la web de la editorial Catalonia.

Damián, además, llama mucho la atención por el gran parecido que tiene con su padre en su juventud.