La mañana de este jueves los matinales han estado atentos a la exposición que la expresidenta Michelle Bachelet da ante la Convención Constituyente, en la cual se han analizado variados temas respecto al futuro del país.

En este contexto el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, aprovechó de dar a conocer una antigua, y compleja, experiencia que vivió con Bachelet en China.

Según replica La Cuarta, todo ocurrió hace unos años en la expo Shanghái, a la que Neme asistió en calidad de reportero y la exmandataria como funcionaria de la ONU.

“Neme, en el planeta Neme, pensando no sé en qué cosa, se me perdió la credencial. Yo llego súper nervioso porque debía pasar todo el cordón de la policía de China. Habían muchos mandatarios europeos, y dentro de ellos estaba el canciller Moreno y la presidenta Bachelet que había viajado desde Estados Unidos porque estaba en ONU Mujeres”, recordó.

“Yo joven, logré saltar una valla, entré corriendo y detrás vinieron cinco chinos. Me dije: ‘A la olla me van a meter, nunca más aparecí’. Allá te detienen y te mandaron saludos. Entro y los chinos me agarran así (simulando la situación), con armas. Empiezo a hablar inglés y ellos no hablaban inglés, y empiezan a tirarme hacia atrás”, agregó.

Para fortuna de Neme, justo en ese momento Bachelet dejó una de las reuniones para ir al baño y vio lo que sucedía, por lo que le prestó ayuda.

“¿Sabes quién aparece desde el segundo piso? La expresidenta Bachelet que había salido del salón para ir al baño. Yo la miro y le digo: ‘Presidenta, help me (ayúdeme)’. La Presidenta baja y habla con la persona encargada y dice: ‘Él viene conmigo, está en mi comitiva’. Ella no se debe ni acordar”, contó.

“Yo tengo un gran agradecimiento, porque si no fuera por Michelle Bachelet, estaría en un campo de concentración, pelado, sería monje como el Dalai Lama”, concluyó bromeando.

Hay que señalar que la expresidenta se encuentra actualmente de vacaciones en Chile. Se espera que luego de las fiestas de fin de año regrese a Europa.