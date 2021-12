Desde Inglaterra, su actual país de residencia, el ex "Perla" compartió un mensaje que preocupó a sus seguidores. Según su relato, será hospitalizado después de Año Nuevo.

Preocupación han causado las últimas publicaciones en redes sociales de Nicolás Yunge, actualmente radicado en Inglaterra tras su recordado paso por diversos programas locales de TV.

En ellas, el ex “Perla” compartió los resultados de una endoscopía en donde le fue encontrado un tumor en su organismo, el cual ya habría sido extraído. “Cuando me hicieron la endoscopía y sacaron el pólipo no sabían que era y sí, era un tumor”, resumió Yunge en una historia en Instagram.

“Hoy tuve una charla con un especialista, me hicieron exámenes y me van a hospitalizar después de Año Nuevo para ver que no hayan más tumores y que ese fue removido completamente, y si encuentran más ojalá poder removerlos en ese procedimiento”, agregó.

El texto, escrito en tipografía blanca con fondo negro, continúa: “No tengo ganas de grabar historia y no debería haber compartido ayer la mía, pero en mi histeria y soledad lo quise compartir con ustedes… Espero que respeten este momento delicado de salud”, dijo.

En el post, también se dio tiempo para agradecer las muestras de afecto: “Agradecer desde mi corazón todos los mensajes que me han llegado, a su debido tiempo los leeré y responderé”, comentó.

“Muchas gracias y cuando me sienta bien volveré a grabar o lo que sea. Les deseo a todos una muy Feliz Navidad junto a sus seres queridos”, añadió.

En su perfil en Instagram, en las últimas horas, Yunge ha recibido decenas de muestras de cariño y apoyo.