Hace algunas semanas un incómodo momento entre el protagonista El juego del calamar (Squid Game), Lee Jung Jae, y una periodista norteamericana se viralizó en redes sociales.

Y es que en medio de una alfombra roja, la reportera dio a entender que no sabía que el actor coreano llevaba décadas de carrera, antes de la exitosa serie de Netflix.

La conductora norteamericana del programa Extra le preguntó: “Estoy segura de que ya no puedes salir de tu casa sin que la gente te reconozca. ¿Cuál fue el mayor cambio en tu vida desde que salió la serie (El juego del calamar)?”.

Él le respondió en coreano y una intérprete tradujo al inglés en vivo, no obstante, cometió un error. La respuesta de Lee Jung Jae fue “sí, es cierto. Por supuesto, el cambio más grande es que mucha gente me reconoce. Eso es, en Estados Unidos”. Pero la traductora dijo “incluso en EEUU”, apunta Allkpop.

A varias semanas de eso, el intérprete contó cómo enfrentó ese incómodo momento. “No me ofendí en absoluto”, dijo en una aparición en una alfombra roja en Nueva York este viernes, según consignó Just Jared.

“Simplemente no tuvieron la oportunidad de ver una película coreana, o ver una serie de televisión coreana. No creo que sea algo por lo que debamos criticarla”, añadió.

“Y solo el hecho de que mucha gente no haya visto series de televisión coreanas antes de Squid Game, es solo otro impulso para que trabajemos más duro para poder tener el próximo Squid Game. Así que nunca diría: “¿Por qué no sabes que he sido una estrella todo el tiempo?”, cerró.

Aunque en el extranjero no es muy conocido, lo cierto es que en Corea del Sur, y en Asia en general, el actor es muy famoso desde la década de los 90.

Y es que Jungjae es uno de los actores más respetados de su país. A sus 48 años, cuenta con una extensa carrera en el cine y la televisión, que incluye títulos como Libéranos del mal (2020), New World (2013), El gran golpe (2012), Along with the Gods: The Two Worlds (2017) y muchos más.

De hecho, según la enciclopedia de cine IMDb, Jungjae ha participado en 41 producciones.