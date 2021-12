Daniela Aránguiz utilizó su cuenta de Instagram para subir una serie de Historias en las que llama a sus seguidores a que dejen de insultar y hostigar a Perla Ilich. Esto, luego de la fuerte discusión que tuvieron en el capítulo del miércoles en El Discípulo del Chef.

“Quiero aclarar un punto porque le han tirado mucha mierda en mi Instagram a mi Perla”, comenzó señalando la exchica Mekano en el video.

“La verdad es que nosotras estamos desfasadas, llevamos como 17 o 20 capítulos y ese fue el capítulo 8”, agregó.

“Nos llevábamos mal, era verdad todo lo que nos dijimos”, aclaró con una risa Aránguiz, tras lo cual Perla complementó: “Nos odiábamos en su momento pero hoy día nos queremos. Somos mujeres y nos apoyamos”.

“Para que no le tengan mala porfi. Yo la quiero mucho y se nos viene fuerte”, aclaró la esposa de Jorge Valdivia. “Estamos unidas”, cerró la gitana en las secuencias.

Recordemos que ambas participantes protagonizaron una fuerte discusión en El Discípulo del Chef luego que Aránguiz le preguntara a Ilich si la cuchara que iba a usar en una olla estaba limpia o no.

“Dani, ¿cómo voy a meter una cuchara que me metí a la boca?”, respondió de inmediato Perla, ante lo cual Daniela replicó: “Estoy preguntando…”.

“Pero es que es tonto lo que preguntas, porque yo no puedo meter una cuchara que me metí a la boca”, lanzó Perla. “Lo he visto, no contigo pero lo he visto”, remarcó Aránguiz con un evidente tono de molestia.

La pelea verbal cada vez subió más de tono, al punto que ambas terminaron entre lágrimas.