La animadora del matinal Mucho Gusto (Mega) Diana Bolocco saludó públicamente a su madre Rose Marie Fonck, quien esta semana cumplió 86 años. “Has pasado por 3 cánceres y nunca te he escuchado quejarte”, fue parte de su emotivo texto.

Las palabras de la conductora de 44 años, y hermana de la exMiss Universo chilena Cecilia Bolocco, llegaron a través de una publicación de Instagram, donde colgó una fotografía en que aparece junto al clan familiar.

“¡Feliz cumpleaños mamita linda! Gracias por ser la mamá, señora y abuela más cariñosa y apañadora del mundo”, celebró, añadiendo que es una persona “siempre pendiente del bienestar del otro, siempre destacando lo positivo, siempre bien, siempre a gusto”.

“Has pasado por 3 cánceres y nunca te he escuchado quejarte. Has tenido dolores muy profundos en la vida, pero así y todo estás siempre feliz. Eres una persona llena de luz. Dejas huella en todos los que te conocen. Y para bien”, sentenció.

Cristián Sánchez, esposo de Diana, comentó que le encanta lo transparente que es la mujer. “Generosa, cariñosa, siempre preocupada de los demás. Es de esas personas que nunca habla mal del resto y, al contrario, sólo se dedica a repartir amor”, sostuvo. Máximo, hijo de Cecilia, escribió: “¡Lo mejor nuestra Roli!”.

Recordemos que en mayo pasado, en medio del matinal Mucho Gusto, Bolocco se refirió a sus padres y se lamentó por no haberlos podido ver durante un año y medio debido a la pandemia de covid-19.

“Si hay algo que me emociona es hablar de mi mamá. Ha sido un año y medio difícil, porque mis papás son grandes. Mi papá tiene 88 años y mi mamá tiene 85. Los hemos protegido, pero también pienso (que) uno se está perdiendo sus últimos años y eso no va a volver”, señaló en el set.