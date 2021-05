A horas de que se celebre un nuevo Día de la Madre este domingo, la animadora del Mucho Gusto Diana Bolocco se refirió la mañana de este viernes a sus progenitores, a quien no puede ver desde hace un año y medio debido a la pandemia de covid-19. “Perdiendo sus últimos años y eso no va a volver”, fue parte de su emocionada reflexión.

“Si hay algo que me emociona es hablar de mi mamá. Ha sido un año y medio difícil, porque mis papás son grandes. Mi papá tiene 88 años y mi mamá tiene 85. Los hemos protegido, pero también pienso (que) uno se está perdiendo sus últimos años y eso no va a volver”, señaló en el set, en que también se encontraba la periodista Paulina de Allende Salazar y el co-conductor José Antonio Neme.

“A mí me emociona mucho hablar de mi mamá porque la encuentro lo mejor del mundo. Es una súper señora. Maravillosa. Es liviana, no tiene mochila, es súper espiritual, muy poco apegada a lo material en todo sentido”, añadió. Su madre se llama Rose Marie y su padre, Enzo.

Más tarde, frente a una pregunta de Neme, confesó que tuvieron una etapa difícil en la adolescencia. “Me rebelé. Mi mamá perdió un hijo, entonces ella fue muy protectora conmigo que era más chiquitita“.

En efecto, la comunicadora, también hermana de la exMiss Universo Cecilia Bolocco, se refería a la muerte de su hermano Rodrigo en 1986, a los 24 años.

“Entonces fue muy protectora conmigo y aprensiva conmigo, y a mí no me gustaba, porque yo era adolescente y quería salir. Choqué mucho con ella, con su rigidez, con los pocos permisos que me daba. Fui una pesada. Hoy mirándolo hacia atrás, me siento muy mal por eso“.

La mujer, que ahora tiene cuatro hijos y contrajo matrimonio en 2007 con el animador Cristián Sánchez, confesó respecto de su propia maternidad que es “muy poco aprensiva por lo mismo”. “Me cuesta porque quiero darles mucha libertad, pero con responsabilidad. Tengo la suerte de tener unos niños maravillosos a los que tampoco tengo que ponerles muchos límites”.

“Pero sí me cuesta acordarme de mi período de adolescencia y de lo pesada que fui”, continuó, agregando que ambas se han pedido perdón por hechos del pasado.