Simone Mardones es parte del equipo de CQC que esta mañana se vio envuelto en una polémica con el equipo del candidato Marco Enríquez Ominami, luego que un camarógrafo supuestamente agrediera a un miembro de aquel staff.

Otra comunicadora que estuvo involucrada en el hecho fue Simone Mardones, quien a esa hora se encontraba junto al audiovisual trabajando en el lugar.

En conversación con Canal 13, la notera expuso que, en el momento que intentaba entrevistar a ME-O, recibió agresiones de parte de sus simpatizantes.

“Mira, yo estoy recién tratando de calmarme. Es francamente insólito que no nos dejen hacer nuestro trabajo (…) hay una cadena humana que me golpea con fuerza, hombres y mujeres tratando de sacarme para que yo no me pueda acercar al candidato”, sostuvo molesta.

“No es la forma, que nos peguen, que nos amenacen, nos saquen nos empujen. Me rasguñaron, me empujaron, me empujaron contra una reja. Me saqué un pedazo de rodilla”, añadió.

Sobre el final, Mardones expuso que no respondió las presuntas agresiones en el lugar. Por su parte Sebastián Eyzaguirre, dueño de la productora de CQC, expuso que pronto liberarán las imágenes.

“No, por supuesto que no. Yo lo que hice fue decirle ‘basta que me pegues”, concluyó.

Hay que señalar que el camarógrafo fue detenido tras el incidente, mientras que el integrante del Staff de Enríquez debió constatar lesiones.