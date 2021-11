En este sentido, la propio modelo contó en su cuenta de Instagram que ha visitado a varios médicos para buscar soluciones al respecto.

“Llevo toda la semana de ir a médicos, literal. Lo que pasa es que los métodos anticonceptivos para la mujer no son tan cómodos y, bueno, ahora se movió el DIU y no lo encuentran”, expuso.

En este sentido, la española sostuvo que deberá iniciar un tratamiento médico y, en caso de no tener soluciones, tendrá que someterse a una cirugía.

“Probablemente tengo que probar otro día más, tomando unos antibióticos por si acaso, para ahí seguir buscando. Y si no, tengo que pasar por pabellón, porque no se ven las guías. Las mujeres me van a entender”, señaló.

Horas depués de publicar esto, varias mujeres le consultaron sobre por qué había escogido el DIU como métido anticonceptivo, a lo que ella respondió que “ninguno es mejor que otro”.

“No existe un método anticonceptivo mejor. O engordan, sale acné o te producen desarreglos hormonales. O se mueve el dispositivo y te perfora el útero y así suma y sigue. Crean de todo, pero la mujer sigue pasándolo mal en tantas ocasiones. En fin, dentro de todo la saqué barata”, detalló.

“La perforación o herida es mínima, ¡no se vayan a asustar! Ya que el DIU es chiquitito, pero duele harto y hay que sacarlo. A ver ahora cómo nos cuidamos”, concluyó.