El periodista y editor de economía de CHV y CNN Chile, Nicolás Paut, respondió a Pablo Maltés luego que este lo tratara de “espinita” de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La discusión llegó a través de Twitter, donde el comunicador catalogó el cuarto proyecto de retiro del 10% de fondos de pensiones como una maniobra política.

“El cuarto retiro de fondos tiene solo fines electorales. Ganar votos. Es el único objetivo”, escribió en la red social, citando al diputado Marcelo Díaz que afirmó que el proyecto podría votarse antes de los comicios generales del 21 de noviembre.

Fue entonces que Maltés, también excandidato a la Gobernación de la Región Metropolitana y ahora aspirante a diputado, le escribió: “Espinita de la Asociación de AFPs”, con lo que habría hecho referencia al personaje del Jappening con ja Evaristo Espina (Jorge Pedreros), que solía ser un adulador de sus jefes.

Frente a esto, el comunicador decidió replicar: “No, contratado en CNN Chile hace 13 años. Y el trabajo no me lo dio mi pareja”.

No, contratado en CNN Chile hace 13 años. Y el trabajo no me lo dio mi pareja. https://t.co/vDuRCngHWb

— Nicolás Paut (@nicopaut) November 10, 2021