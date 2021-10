Adriano Castillo volvió a la soltería. El actor de 80 años confirmó el quiebre de su relación de más de tres décadas con la también actriz Beatriz Alegret.

“Mi estado actual es que estamos separados con Beatriz”, confesó a Martín Cárcamo en el programa Los 5 Mandamientos.

“Nosotros terminamos nuestra relación hace algunos meses. No porque peleáramos o discutiéramos mucho, sino que de repente la relación se fue desgastando con los años y llegamos un día a conversar y decidimos terminar la relación”, reveló, en declaraciones recogidas por La Cuarta.

“Tenemos muchas historias juntos. Nos hemos apoyado. Beatriz es una tremenda mujer, me ha soportado, me ha ayudado, me ha cuidado. Yo lo único que tengo son agradecimientos para ella”, reconoció también.

Los 80 años de Adriano Castillo

El intérprete de “Compadre Moncho”, añadió que “ya tengo 80 años y voy a tener que enfrentarlo como se debe enfrentar a los 80 años, pero siempre he dicho que cuando las cosas tienen que terminar tienen que terminar”.

“No sacas nada con alargarlo indefinidamente porque no vas a tener un buen resultado“.

Beatriz y Adriano se se conocieron en el programa “Éxito”, donde ella participó como vedette, y donde él quedó encantado con ella. Y aunque nunca se casaron hicieron una vida juntos.

“Yo soy un tipo fundamentalmente racional y optimista, yo creo que cuando las relaciones se comienzan a desgastar muchísimo, es mejor ponerle un tope”, comentó.

“Independiente de la edad que uno tenga, tiene que vivir la vida con las situaciones y las complejidades que tiene el momento”, añadió.

A pesar de la separación, la pareja mantiene mucho cariño entre ambos. “Le deseo a Beatriz que si parte otra etapa de su vida sea muy feliz, que la ayuden y la cuiden y le vaya muy bien. Es lo único que puedo decir”, dijo.

“Tengo mucho que agradecerle a Beatriz y también tengo mucho que agradecerle a mis parejas anteriores. Todas me han ayudado, han sido extraordinarias, así que lo único que tengo son agradecimientos”, cerró.