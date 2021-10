Prieto fue diagnosticada con pielonefritis, según recoge el sitio especializado Medline Plus , una infección urinaria que llega a afectar a los riñones.

La modelo uruguaya Laura Prieto reveló este martes que vive un complejo momento de salud, luego de verse afectada por un problema a los riñones.

La información llegó a través de su cuenta de Instagram, donde la mujer que participó en el extinto programa juvenil de concursos Calle 7 (TVN) y que acumula más de 879 mil seguidores en la red social, respondió preguntas de sus admiradores.

“¿Qué te pasó?”, le preguntaron, ante lo que contestó que sufre una pielonefritis.

Se trata, según recoge el sitio especializado Medline Plus, de una infección urinaria que llega a afectar a los riñones.

Según relató Prieto en la publicación, “tengo infección urinaria crónica (…) eso me causa infección urinaria con facilidad y ahora el bicho se aburrió de darme sólo infección urinaria, así que subió a los riñones”.

“Por suerte caché al tiro porque la vez anterior terminé internada”, agregó.

Más tarde contó que notó que el problema había llegado hasta los riñones porque “venía hace días muy cansada, decaída. Después me dio laringitis y no mejoraba… Hace años que sufro esto y conozco mi cuerpo, así que me hice exámenes y salió el resultado”.

Infecciones urinarias, ¿qué son?

Según el portal Medline Plus, las infecciones urinarias afectan, justamente, el tracto urinario. Esto podría incluir la vejiga, uréteres, uretra y riñones.

La mayoría, apuntan, son causadas “por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga”, aunque algunas podrían propagarse a los riñones. Son más frecuentes en mujeres que en hombres.

“La mayoría de las veces, el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Sin embargo, ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecerla”, agregan.

Diabetes, avanzada edad, cálculos, embarazo y cirugía en la zona son, afirman, algunas de los factores que podrían incrementar las posibilidades de padecer una infección urinaria.