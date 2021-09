Esta mañana, el matinal Buenos Días a Todos analizó la situación que vive Rafael Garay, a quien este viernes se le rematarán 11 obras de valor luego que se declarara en quiebra. En este contexto, Gonzalo Ramírez reveló que pudo haber sido víctima del hombre.

Al comentar detalles sobre la noticia de Garay, y el próximo remate, el animador indicó que años atrás éste le ofreció sus servicios para invertir.

“Me ofreció sus servicios de inversión, pero (le dije) que lo único que tenía eran deudas, por si le interesaba. La verdad es que no tenía plata”, indicó.

En este sentido, el comunicador sostuvo que siempre tuvo reparos respecto a las empresas que prometen altas utilidades, como las que promocionaba Garay años atrás.

“A mí siempre me ha dado mucha reticencia la plata fácil. Yo creo que las cosas mágicas, o estás ultra rentabilidades algo raro tienen siempre, o te arriesgas demasiado. Además cuando no tienen ‘ni uno’ menos rentable es, con montos chicos no funciona”, contó.

“Uno ve caras y no corazones. La verdad es que también yo soy un convencido en que cuesta cada día más (confiar). Uno confía ya en muy poca gente, cada vez menos”, agregó.

Hay que señalar que el remate se realizará este viernes por el martillero Exequiel Balmaceda, y tendrá mínimos de $1 millón hasta $8 millones según la obra y se destinará al pago de $833 millones que Garay adeuda a los bancos de Chile y Consorcio, a CMR Falabella y a la Tesorería General de la República.