Fue una semana atrás que la influencer y cantante Vesta Lugg compartió su desconsolado llanto luego de su fallido intento abordar un avión con destino a Canadá con su mascota de soporte emocional Funky y, luego de la respuesta de la aerolínea en cuestión, la también actriz replicó.

La historia comenzó cuando, a través de Instagram, Lugg compartió una serie de videos en sus Historias acusando que Copa Airlines, de origen panameño, no le permitió embarcar en el transporte aún cuando ella, afirmó, había realizado todos los trámites.

“Ustedes saben que yo hago las cosas súper correctas y agendé y reservé su cupo en el vuelo. Me están diciendo que no hay un código de su reserva como perrita de soporte emocional adjuntado a mi pasaje, por ende no la pueden dejar subir“, apuntó entre lágrimas.

Más tarde, a través de escritos, afirmó que siguió “todos los protocolos y pasos y su error ahora hace que me tenga que perder el vuelo y no pueda ver a mi familia después de un año”. “Me rompe el corazón su forma y la poca responsabilidad que toman”, acusó.

La respuesta y la réplica de Vesta Lugg

La aerolínea, luego de una solicitud de BioBioChile, respondió a las quejas en un comunicado en que afirmaron que “con relación al vuelo de la pasajera procedente de Chile, con conexión en Panamá, con destino a Canadá, del día 31 de agosto de 2021, Copa Airlines informa que la aerolínea cumplió con lo estipulado en la actualización de la Política de Aceptación de Animales de Servicio y Apoyo Emocional”.

En tales protocolos, aseguraron, “se enfatiza que, a partir del 01 de agosto del 2021, no se permitirá el transporte de perros de apoyo emocional en vuelos desde/hacia Canadá“.

Según recoge Glamorama, Vesta Lugg replicó señalando que “Al final el problema no es que hayan cambado sus políticas, el problema es que no se me comunicó en las dos oportunidades en las que llamé (mi llamada del 12 de agosto aparece en el sistema, llamada hecha post cambio de políticas)”.

“En dos oportunidades Copa falla en comunicar el cambio de políticas (…) No está bien abstener información por simplemente hacer negocio y jugar con la salud mental de las personas“, agregó.

“Sufro de ataques de ansiedad y pánico crónicos”

En esa misma réplica, la influencer contó que finalmente pudo viajar a Canadá, donde viven sus padres, aunque sin su mascota.

Explicó, además, que desde hace tres años sufre “de ansiedad y ataques de ansiedad y pánico crónicos. He terminado en muchas oportunidades en la clínica con vómitos y sin poder tener control de mi cuerpo”.

Especificó que en medio de tratamientos psicólogos y psiquiátricos fue que le recetaron “un papel para poder tener un perro de soporte emocional y este perro de soporte emocional es la Funky”.

Fue entonces que comenzó a realizar los planes de viaje y contactó, afirmó, a Copa Airlines debido a que le permitirían viajar con su mascota. “La reserva queda hecha, saco todos los papeles del SAG y hago todos los trámites para poder sacar a Funky del país. Y cuando llego al aeropuerto, la aerolínea dice que cambiaron las políticas“, sostuvo.

“No lo anunciaron de forma correcta y cuando yo llamé al call center dos semanas antes no se me comunicó ni me llegó ningún mail“, continuó, quejándose porque “no me entregaron una solución pertinente”.

Puntualizó luego, según cita el medio, que “muchas veces se nos olvida que las otras personas son seres humanos y están lidiando con sus propios conflictos internos, y este es uno de los míos y lo expongo de forma súper honesta y vulnerable”.