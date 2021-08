Esta semana la modelo chilena Daniella Chávez denunció a través de redes sociales un caso de presunto acoso, el cual involucra a fiscalizadores del Ministerio de Salud.

En su cuenta de Instagram, Daniella sostuvo que recibió demasiadas visitas de funcionarios del organismo, quienes vigilaban si estaba cumpliendo su cuarentena tras volver a Chile.

Lo anterior motivó a que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana emitiera disculpas públicas hacia la influencer.

“Ofrecemos disculpas por la desagradable situación que tuvo que enfrentar con personal de la Seremi de Salud RM, durante el periodo en el que tuvo que dar cumplimiento a una cuarentena obligatoria, según lo dispuesto en la normativa sanitaria para viajeros que ingresen al país”, sostuvo.

Durante este viernes, la situación fue comentada en el panel del matinal Contigo en la Mañana, en el cual Monserrat Álvarez lanzó una broma que no gustó a la modelo.

“Me informan de la Seremi que le tomaron la temperatura a todos los fiscalizadores a la salida de la casa de Daniella Chávez, como medida precautoria”, indicó Álvarez.

“Qué ordinario el chiste. ¿Saben qué? Yo antes de trabajar en este matinal no era así. Yo me he puesto así, ustedes me han puesto así”, agregó.

Respuesta de Chávez

A través de su cuenta de Twitter, la influencer criticó el comentario expuesto por Álvarez en televisión, dejando entrever que le habían faltado el respeto.

“Chile no avanzará con el respeto a la mujer si tenemos este tipo de personajes en pantalla (…) ella se reía y burlaba del acoso sufrido por mí. Cuando el acoso a una mujer deje ser motivo de burlas en la TV podríamos avanzar. Peor viniendo de otra mujer”, indicó.

En otro mensaje agregó: “No tengo nada contra la señora, pero aprendamos a respetar el género. (Ella) se burló todo el rato del acoso que sufrí”.