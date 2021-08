La Seremi de Salud Metropolitana ofreció disculpas a la modelo Daniella Chávez, quien afirmó haber sido hostigada por funcionarios que asistían a su hogar a fiscalizarla hasta tres veces en un día, mientras ella cumplía una cuarentena obligatoria.

Chávez compartió en Instagram el pantallazo de un mail de la entidad, titulado ‘Disculpas institucionales’.

En él, le ofrecen las disculpas pertinentes por la “desagradable situación que tuvo que enfrentar con personal de la Seremi de Salud RM, durante el periodo en el que tuvo que dar cumplimiento a una cuarentena obligatoria, según lo dispuesto en la normativa sanitaria para viajeros que ingresen al país”.

Junto a la imagen, la modelo se lanzó contra quienes la criticaron por viajar. “No es normal lo que viví. No quería subir lo que pasó, ya que al final la gente que no viaja -y que es la mayoría- trata a todos los que viajan como culpables de estas situaciones, igual que cuando a una mujer la abusan por andar escotada, etc”, sentenció.

“Queremos un mundo mejor, pero se alegran de que los que están bien lo pasen mal. La vida te devuelve lo que das, cuidado con tus comentarios”, añadió.

“Iban hasta 3 veces al día”

Recordemos que la denuncia de la modelo comenzó hace algunos días, cuando publicó en redes sociales su versión de la historia.

“Hice cuarentena en casa y los funcionarios iban hasta 3 veces al día, separados por 20 minutos a una hora de diferencia”, aseguró.

“Hice PCR antes de viajar y al llegar, y todos negativos! Entonces ¿cuál era la necesidad de ir muchas veces al día? Mi estado no iba a cambiar de 20 minutos a otro”, sentenció.

Según Daniella, la llamaban frecuentemente sin importar la hora, e incluso recibió amenazas de que si no contestaba se le haría un sumario sanitario.

“Cumplí con todas las exigencias, estoy vacunada en el extranjero y presenté toda mi documentación, y no me validaron para mi pase de movilidad, diciendo que debo hacerme otro test de anticuerpo en territorio Chileno autorizado por ellos”, dijo.

“¿Entonces el laboratorio que está en el aeropuerto no está autorizado por ellos? ¿Para qué me hacen un PCR que no es válido? ¡Quieren que haga otro pagado y así ganar dinero!”, cuestionó.

“Sé que muchos dirán y para qué viajas y bla bla, pero yo trabajo afuera y si cumplí con todo, puedo hacerlo”, cerró.

¿Cómo obtener el pase de movilidad si vengo del extranjero?

De acuerdo al portal del Minsal, chilenos y extranjeros residentes en Chile pueden solicitar la validación de sus datos de vacunación recibida en el extranjero, para poder obtener el Pase de Movilidad.

Son aceptadas todas las vacunas aprobadas por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Actualmente éstas corresponden a las de los laboratorios Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino y Generium (Sputnik-V).

Para solicitarlo, se debe acceder al sitio web mevacuno.gob.cl e ir a la plataforma para solicitar la validación.

“Aquellas personas que cuentan con un documento digital con firma electrónica avanzada o un código QR que acredite que la información es emitida por un organismo oficial de gobierno, les bastará ese documento para realizar la validación”, explicó Minsal.

Quienes, en tanto, cuenten con una validación física (carné, certificado o ticket de vacunación), tendrán que complementarlo con algunos documentos extras.

El primero es un pasaporte u otra forma de acreditar que se encontraba en el país donde recibió la vacuna en la fecha indicada por el certificado de vacunación de ese país.

Y el segundo, el resultado de examen realizado en laboratorio autorizado en territorio chileno, que certifique que tiene anticuerpos IgM/IgG positivos contra coronavirus, realizado al menos 14 días después de haber completado el proceso de vacunación.