Daniela Aranguiz reveló que no lo pasó nada bien el extinto programa de CHV, Maldita Moda.

Según la ex chica Mekano incluso se sintió “discriminada” por una panelista del espacio en el que participó en 2017 y donde coincidió con Kel Calderón, Mariela Sotomayor, Nicole Putz, Jordi Castell y Marcelo Marocchino.

Según Aranguiz, en el espacio conducido por Fran García-Huidobro “había grupos que eran elitistas y a mí me hacían el vacío muchas veces, sobre todo las mujeres”, dijo en el programa online de Canal 13 Hermanos Separados al Nacer.

“Yo era amiga de todos detrás de cámara… Las mujeres que estaban participando en ese programa eran muy elitistas y a mí siempre me hicieron el vacío. No me hacían parte de su círculo”, reiteró.

Los conflictos

En ese tiempo Daniela acababa de volver a Chile tras vivir en Dubái, por lo que aún no tenía contactos para trabajar de influencers como algunas de sus compañeras, a quienes les pidió datos.

“No trabajaba en este ambiente. Sí había trabajado en televisión toda la vida, pero no trabajaba en el ambiente de las redes sociales todavía”, aseguró.

“Entonces, como no me manejaba le digo a una de las niñas que estaba de rostro del programa: ‘Me gustaría tener estos maquillajes’. Que me regalaran también porque yo veía que les traían maquillaje, entonces yo también quería”, reconoció sin entregar nombres.

“Al otro programa le digo: ‘¿Hablaste con la niña de los maquillajes?’. Y me dice: ‘Sí, lo que pasa es que la marca dice que tú no eres su perfil’. Y yo: ‘¿Cómo así su perfil?’. Fue algo que -entre paréntesis- igual me marcó, porque tú dices: ‘¿Será verdad esto o no le dijo y ella me quiso decir eso?’”, comentó.

A pesar de eso, Daniela recordó que a la “semana me buscó una marca muy importante, Givenchy, para ser su rostro para las redes sociales. Y fue como ‘¿qué voy a estar llorando por una marca que no le llega ni a los talones a la marca que sí me quiere?’”.

Pero eso no fue todo. “Ella tenía una fotógrafa y yo le pedí una vez que me hiciera una foto. Me hizo la foto y al otro programa yo le digo: ‘Ay, hazme una foto de nuevo’. Porque ellas llevaban fotógrafos profesionales para hacer fotos y subirlas a sus redes sociales”, relató.

Daniela prosiguió diciendo que “me dice: ‘No, es que no quiero tener problemas después con ella, porque como que se anduvo enojando’”.

“En el momento sí te duele”

Eso sí, Aranguiz aclaró que sus problemas nunca fue con el equipo del programa, de hecho, hizo un asado para todos al que no asistió la persona a la que acusó de discriminarla.

“Yo pienso que estaban los celos ahí, porque yo sí me robaba la película del programa”, comentó.

“Obviamente que en el momento sí te duele. Te hacen sentir mal. A mí nunca me gustó hacer sentir mal gratis a las personas. Yo sí he hecho sentir mal a mucha gente, pero no gratis. Siempre mis comentarios son respuestas”, dijo.

¿Quién fue?

Aunque nunca quiso dar el nombre, sí dejó en claro quién fue la persona a la que estaba acusando.

“Estaba la animadora Fran García-Huidobro, la Mariela (Sotomayor), la Nicole Putz, la Kel Calderón y yo, éramos cinco mujeres”, explicó.

“No fue la Mariela, no fue la Fran, porque la Fran siempre me ha tratado con cariño, yo la adoro. Ahí te quedan dos opciones y no voy a decir nada más”, lanzó.

Más tarde, cuando los conductores la presionaron un poco reveló que “La Kel Calderón no fue”, por lo que quedó en claro que la única opción era la modelo Nicole Putz.

“Pero les deseo lo mejor, cero rencores. Lo pasado pisado. Le deseo lo mejor. Sé que tiene una guagüita ahora. Le deseo lo mejor en la vida, en su profesión”, cerró.