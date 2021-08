Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot tuvieron un nuevo capítulo de su programa Socios de la Hamburguesa, en el cual conversaron respecto a aciertos y desaciertos que ha tenido en sus carreras en televisión.

En este sentido, Zabaleta recordó brevemente su paso por Canal 13, estación en la cual grabó teleseries exitosas como Machos, Brujas y Papi Ricky.

Si bien el paso del actor por el canal antes mencionado puede calificarse como positivo, él mismo sostuvo que no se fue en los mejores términos.

“Canal 13 me trató pésimo. Me fui de Canal 13 y no exigí nada, porque podría haber hecho cosas”, indicó Zabaleta.

En este sentido, el actor sostuvo que fue María Eugenia Rencoret quien lo llevó hasta el área dramática de TVN, donde estuvo en seis teleseries.

“Cuando me echaron de Canal 13 fue la Quena la que me acogió”, expuso.

Hay que señalar que la última estación en la que estuvo Zabaleta fue Mega, canal al cual también llegó de la mano de Quena Rencoret.

En aquella estación grabó un total de tres teleseries. La última fue Juegos de Poder, la cual filmó hasta su retiro en 2019.