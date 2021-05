El actor Jorge Zabaleta (51) recordó cómo ocurrió su salida de hace casi 15 años del área dramática de Canal 13 y reveló que todo se dio en medio de una incómoda conversación. “No lo podía creer”, dijo.

El intérprete, en su paso por el excanal católico, participó hasta 2007 en icónicas producciones como Brujas, Machos, Cerro Alegre y Papi Ricky.

Tras su salida, en tanto, firmó contrato con el área dramática de Televisión Nacional de Chile (TVN) y luego en Mega, con lo que actuó en Hijos del Monte, Aquí mando yo, Señores papis y Juegos de poder.

En el programa en línea Cuento Corto, Francisco Saavedra confesó sus ganas de realizar un programa en televisión con Zabaleta en Canal 13. En ese momento, el actor comenzó a contar su historia.

“Volver a ese canal después de tantos años. Una vez he vuelto después de que me invitaron a retirarme de ese canal“, contó, frente a la incredulidad de su compañero, quien afirmó que creía que simplemente le habían ofrecido un trabajo mejor.

“Lo que pasa es que, claro, cuando te dicen ‘bueno, si te quieres ir’… y yo así: ‘¿como?’. (Me dijeron) ‘bueno, si te tratan mejor en otro lado, mejor que te vayai hueón (sic)“, agregó.

Zabaleta continuó recordando que, en ese momento, pensó que ese era su canal y que se había “criado” en el lugar. “Soy el futuro Cristián Campos”, bromeó.

“Y no le importó a la señora -presumiblemente una ejecutiva de la señal-. (Me dijo) ‘mira, no hay nada mejor que estar donde a uno lo quieren, así que si te quieren más en otro lado"”, continuó narrando. “Yo no lo podía creer”, advirtió.

Recordemos que en abril de 2020, tras su paso por Mega, el intérprete comenzó un retiro temporal de la televisión.

“Terminé muy cansado el año pasado. Ya venía con un cansancio acumulado fuerte, porque hice muchas cosas al mismo tiempo. Entre que hice radio, construía el hotel (se refiere al hotel en San Pedro de Atacama que abrió a fines de 2018), hacía teleseries. O sea, fue demasiado fuerte y me pasó la cuenta”, dijo en conversación con Nataly Chilet.

En este sentido, el actor relató una experiencia complicada que tuvo en las grabaciones de la teleserie Juegos de Poder, reconociendo que olvidaba constantemente algunos guiones.

“Más o menos en la mitad de Juegos de Poder hubo días que no me acordaba de ni una línea de texto que tenía que decir. Porque no me entraba la letra, tenía mucho texto y era imposible decirlo”, expuso.

Es por esto que, finalmente, Zabaleta optó por bajar su carga laboral y tener más tiempo libre.

“A mucha gente le pasa. Pasé dos o tres años que no tuve ni un solo día libre y me pasó la cuenta nomás. Entonces, cuando ya el cuerpo te empieza a pedir que pares y uno no le hace caso, ya te empieza a dar señales más fuertes, ‘para, para, para’. Y empiezas con ahogos, con los ataques de pánico, en fin”, contó.