Como parte de las actividades del día del Niño y la Niña, Teletón presenta “Recreo Teletón”, un webshow donde famosos son entrevistados por un grupo de niños que se atienden y rehabilitan de manera integral en la institución junto a más de 29 mil pacientes.

Los cuatro conductores del programa son Florencia (10), ex niña embajadora, muy simpática y una divertida contadora de chistes; Vicente (11), el galán del grupo, alegre y enamorado; Esteban (11), ecuatoriano, ¡pero muy chileno!, quien se toma su papel muy en serio ya que sueña con ser periodista; y la pequeña Renata (9), encantadora y que es pura ternura.

Javiera Contador, Ignacia Antonia, Fernando Godoy y Amaro Gómez-Pablos fueron los primeros cuatro famosos entrevistados en este ciclo.

Los capítulos están disponibles de Teletón TV, una plataforma de contenido on demand que busca comunicar los valores de la inclusión de manera entretenida, informal, y para todo público.

La experiencia de Javiera Contador

Para la actriz y comediante la pandemia del Coronavirus le ha permitido estar junto a su familia. Y también ha sido un espacio donde ha generado hilarantes actuaciones para sus redes sociales.

“La risa es muy buena, la risa sana muchos dolores del alma. Cuando uno se ríe se siente mejor. Y si puedo aportar desde ese lado, me gusta mucho hacerlo”, señala.

Contador, además, recuerda sus días de alumna “matea” en el colegio y entrega consejos a los niños para enfrentar las clases online: “Lo que aprendí y que trato de transmitirle a mis hijos es que a veces hay que aprender a hacer cosas que a uno no le gustan tanto, porque te van a servir. Quizás aprender a leer puede ser un poco aburrido, o aprender matemática, pero eso te sirve para la vida, para siempre. Es súper entretenido jugar, jugar, jugar, pero el beneficio de aprender vale la pena aburrirse un poco”.

Y al igual que Fernando Godoy, la actriz recuerda su paso por la serie “Casado con Hijos” y su icónico personaje de “Kena”.

“Me gusta porque es un personaje muy libre. Igual yo pienso antes de decir las cosas, uno quiere tratar de ser inteligente. La Kena dice sin filtro, la Kena habla y eso es súper liberador. Me entretiene ser la Kena porque tiene mucha más personalidad que yo. La Kena se pone a bailar, le da lo mismo si canta bien o canta mal, ella canta. Yo no, trato de bailar o cantar más o menos bien, me da vergüenza hacerlo pésimo. Es un personaje liberado, lo pasa bien y eso es muy entretenido”, cuenta.

Y, además, en la entrevista con los niños de “Recreo Teletón”, naviera Contador, recuerda el beso que le robó a Chayanne durante una entrevista para el backstage del Festival de Viña, en 2002.

“Eso fue hace muchos años, yo le robé un piquito, pero él también quiso. Fue muy amoroso, muy simpático. Él está igual, y una está hecha mier (sic) Pero él está igual”, bromeó.

Puede revisar la entrevista en el siguiente enlace.