Sigue la investigación sobre la muerte de la modelo brasileña Nayara Vit quien falleció a los 33 años al caer del piso 12 de un edificio en la región Metropolitana.

Aunque en una primera instancia se pensó en un suicidio, la familia descarta aquella teoría, asegurando que la joven no sufría depresión y tampoco mostró ningún signo que apuntara a aquella dirección.

Su hermano, por ejemplo, añadió que la modelo habló con su madre dos horas antes de su muerte y que todo parecía estar bien.

Su prima y amiga coincidió. “Yo soy doctora, prima y muy amiga de Nayara. Ella no tenía un historial de tentativas suicidas, no tenía trastornos depresivos. Nosotros no vemos motivo ninguno para el suicidio”, aseguró desde Brasil Flaviana Puga, en el matinal Bienvenidos, según consignó Glamorama.

El audio

Además de exigir una investigación, la familia también entregó un audio que sería clave. Se trata de un mensaje de Nayara enviado horas antes de su muerte, a la directora del jardín infantil donde asistía su hija de 4 años, según consignó La Cuarta.

“En el audio Nayara le confirmaba en tres ocasiones que al día siguiente su hija no iba a faltar por ningún motivo a clases, y que ella misma la iría a dejar al jardín”,aseguró el abogado querellante Cristian Cáceres, en el matinal Contigo en la Mañana de CHV.

“Ella preocupada por esa inasistencia, le envía este audio a la directora”, añadió. “Por lo tanto esto confirma nuestras presunciones de que esto por ningún motivo habría sido un suicidio”, sentenció.

El abogado también confirmó que no existen antecedentes psicológicos ni una carta de despedida que respalden la teoría del suicidio.

Actualmente la familia se encuentra a la espera del informe tanatológico del Servicio Médico Legal.

Asimismo, el fiscal Omár Mérida de la Fiscalía Oriente, aseguró la investigación ha avanzado y que cuenta con videos, audios, testimonios y evidencia material que “contribuyen a aclarar la dinámica de los hechos”.

“Esto, junto a las determinadas inconsistencias en los testimonios principales del hecho, permiten considerar con más fuerza hipótesis distintas del suicidio, cuestión que será dilucidada próximamente en las diligencias que estamos desarrollando con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones”,añadió.