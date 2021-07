La prima de la modelo brasileña Nayara Vit descartó que la mujer de 33 años se hubiese quitado la vida.

Recordemos que la panelista del programa Toc Show, falleció este viernes tras caer del piso 12 del edificio en el que vivía en Santiago su pareja, Rodrigo del Valle.

“Yo soy doctora, prima y muy amiga de Nayara. Ella no tenía un historial de tentativas suicidas, no tenía trastornos depresivos. Nosotros no vemos motivo ninguno para el suicidio”, aseguró desde Brasil Flaviana Puga, en el matinal Bienvenidos, según consignó Glamorama.

“Acá estamos muy angustiados, muy desesperados. Tenemos certeza de que mi prima no se suicidó. Mi prima no tenía depresión, no tomaba remedios para la depresión”, dijo.

“Queremos que sea investigado”

“Sabemos que no es verdad. Queremos que sea investigado, que todo se esclarezca. Ella tiene una niña de cuatro años, era una excelente madre”, agregó Puga, quien vive en Brasil junto a toda la familia de la modelo.

Según Flaviana, mantenía contacto frecuente con su prima a través de videollamadas. “Todas las semanas yo he hablado con ella, mi tía, su madre… Su madre hablaba con ella prácticamente todos los días para ver a su nieta. Nayara tenía planes, vida, era muy alegre”, recordó.

Puga también manifestó que la familia está consternada, especialmente con algunos detalles que se han ido especulando sobre los momentos previos a la muerte de la modelo, como una discusión con su pareja.

“Los familiares fuimos informados de la muerte Nayara por Oscar, su ex marido y padre de su hija de cuatro años, alrededor de la una de la mañana del jueves 8″, relató.

“Dijo que escuchó gritos”

La mujer además aseveró que “la niñera que dormía junto con Gabriela en el mismo departamento donde pasó todo, dijo que escuchó gritos y una maceta con una planta romperse antes de que todo pasara”.

“Tenemos muchas preguntas que no fueron respondidas. ¿Estaban peleando (con su pareja)?, ¿esa maceta que quebró antes?, ¿gritos de Nayara? En el departamento tienes ascensor, garaje, cámaras. También en el restaurante donde estaban cenando anteriormente. Tenemos muchas preguntas”, sentenció.

Puga aseguró que la familia quiere viajar a Chile, pero no ha podido debido al cierre de fronteras debido a la pandemia de coronavirus. “Intentamos tener contacto con las embajadas y mi primo está intentando ir, pero no conseguimos nada”, afirmó.

Por lo mismo, esperan poder realizar un velorio vía zoom que está siendo organizado por el exmarido de la mujer, “para que, de alguna forma, podamos despedirnos de Nayara. Pero nos gustaría a todos estar ahí y ver por lo menos una última vez a Nayara”.