El pasado lunes la denominada Ley Dominga avanzó a su segundo trámite en el Senado, por lo que se espera su pronta discusión para ser promulgada. En concreto, ésta tiene como objetivo formar un protocolo universal en caso de muerte gestacional o perinatal, así como la creación de un permiso de duelo.

Una de las impulsoras es la senadora Marcela Sabat, quien ha recibido apoyo de bastantes personas, entre las que se encuentra la periodista Fernanda Hansen.

En conversación con Meganoticias, la comunicadora habló en extenso respecto a por qué es necesaria esta ley. En su caso, ella ha perdido tres embarazos en su vida.



“A los 3 meses, diagnóstico: incompatible con la vida. Mi hija no tenía ninguna posibilidad de vivir. Era una niñita: Alma”, expuso.

En este sentido, la periodista indicó que antes ya se había sentido mal debido a otras dos pérdidas, considerando además que el trato que había tenido por parte del personal médico no era justo.

“Puedes esperar a perderlo naturalmente o puedes practicarte un legrado y como era mi primera pérdida entré en el número estadístico. Una de cada cuatro mujeres pierde un hijo, entonces si me lo están poniendo como algo súper normal, no tengo derecho a llorar, no tengo derecho a sufrir, siendo que por dentro estaba devastada. Yo quería a mi guagüita, la estaba esperando”, expresó.

“La primera cosa que me llama la atención es el hecho de que uno está con una pena muy profunda, pero estás en el Departamento de Maternidad escuchando como guagüitas nacen”, continuó.

“En la cultura actual te dicen hasta los tres meses no cuentes. Siento que es un incentivo para seguir silenciando una realidad de muchas mujeres, porque como no cuentas no tienes a quien contarle que la perdiste por lo tanto no tienes con quien sostenerte para llorarla, cuando todo un círculo familiar está afectado”, agregó.

Hay que señalar que el nombre de la ley es en honor a la hija que perdió una mujer llamada Aracelly Brito, quien tenía nueve meses de gestación.

“A la Dominga ni siquiera le pusieron su nombre. Le pusieron cuánto pesó, cuánto midió, hija de, femenino, en un papel todo ordinario, una hoja blanca, pero que igual la guardé porque es lo único que tengo. No le pusieron pulsera”, expresó Brito al citado medio.