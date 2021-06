La periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que ha recibido amenazas a través de Instagram, tras revelar información sobre las actividades que habría realizado Arturo Vidal, previo a confirmarse su contagio de covid-19.

“Yo lancé en extenso el tema en mi Instagram. Y a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que justifica a Arturo Vidal por el hecho de ser un ídolo deportivo. Yo he recibido fácil como 20 amenazas en mi Instagram”, sentenció la profesional en el programa “Zona de Estrellas”, según consignó Glamorama.

Al llegar a Chile, Vidal, al igual que todos los jugadores convocados por Martín Lasarte, contaba con un permiso para trasladarse a actividades deportivas ligadas a los trabajos de La Roja, no así para libre movimiento.

Poco antes que se confirmara la prueba PCR positiva del deportista, Gutiérrez reveló que éste había roto la “burbuja sanitaria” y habría visitado un restaurante en Vitacura, el Club Hípico e incluso un casino. Además de haber mantenido una supuesta reunión con una modelo en un hotel de Las Condes.

“Arturo Vidal, como cualquier persona que llega a nuestro país, tiene que respetar las normas sanitarias. De acuerdo a la investigación, una persona que vulnera esta normativa se arriesga a un sumario sanitario”, explicó la Subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Gutiérrez analizó el tema en el programa junto a Jaime Coloma y Vasco Moulin, donde debatieron sobre los supuestos beneficios que viven los jugadores de la Selección Chilena. “Conozco muchas personas que han vuelto de viaje, te toman en el aeropuerto, te meten a un bus y te llevan a una residencia sanitaria. Y además tienes que pagarla. ¿Pero por qué la Selección no? Y eso me llama la atención”, sentenció Coloma.

“Vivimos en un país que discrimina, que hace distinciones. Eso es algo que es muy complejo y muy difícil y eso genera rabia. Lo que no entendemos es que estamos potenciando rabia en la gente”, dijo.

Gutiérrez, en tanto, añadió que “a mí me parece lamentable porque, claro, porque él y todos los jugadores gozan de ciertos privilegios. Pero esos privilegios son entregados por una autoridad. Acá hay un tema o, no sé, no queda claro”.

“Cualquier persona común y corriente, incluso el Presidente no quiso viajar a un cambio de mando porque tenía que hacer a la vuelta la cuarentena. Ni siquiera el Presidente se tomó esa atribución, ese privilegio de poder viajar fuera del país para después no hacer burbuja sanitaria o esa cuarentena. Pero los fútbolistas tienen el privilegio de hacerlo”, sentenció la comunicadora.

Recordemos que durante la semana se confirmó que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana abrió un sumario sanitario en contra de Vidal. Según conoció La Radio, la autoridad ya notificó al jugador del proceso en su contra, luego de infringir la excepción de cuarentena que se les otorgó a los futbolistas de la Selección chilena.