La influencer chileno-canadiense Vesta Lugg se encuentra actualmente viviendo en Buenos Aires (Argentina), en compañía de su pareja, el futbolista chileno Pablo Galdames. Si bien ambos se han mostrado bastante contentos, hace algunas semanas la joven pasó un mal momento.

A través de sus Stories de Instagram, Vesta indicó que sufrió un asalto hace algunas semanas en la capital trasandina, en el cual antisociales le robaron su teléfono celular.

“He estado un poco desaparecida porque hace un par de semanas me asaltaron en Buenos Aires y me robaron el teléfono. Entonces estoy dependiendo del Ipad y el teléfono de Pablo, que ha sido un angelito de Dios y ha compartido conmigo todos sus dispositivos para poder de vez en cuando usar Instagram”, aseguró.

Por fortuna, la propia joven contó que salió ilesa de la complicada situación. “Me lo estoy intentando tomar a la liviana, porque estoy bien. Estoy sana. No me pasó nada grave”.

En este sentido, la modelo sostuvo que la situación le ha ayudado a liberarse de la dependencia que tenía del teléfono celular en el último tiempo.

“Ha sido muy loco, porque ahora que no tengo teléfono me estoy dando cuenta de la cantidad de tiempo que lo uso en forma innecesaria. Y me doy cuenta también de que todo el resto también está en el teléfono. Es parte de la evolución y de cómo nos comunicamos. Yo lo entiendo. No estoy haciendo ninguna crítica. Ha sido una liberación”, concluyó.

Hay que señalar que Galdames actualmente es jugador del club Vélez Sarsfield, el cual tiene sede en la ciudad de Buenos Aires.

Ambos confirmaron su pololeo en octubre de 2020, al publicar su primera foto juntos en redes sociales.