Desde el primer momento que apareció en pantalla en Falcon and the Winter Soldier, el nuevo Capitán América se ha convertido en un elemento de discordia entre los fans de Marvel.

Mientras la mayoría lo desaprueba como reemplazo de Steve Rogers (Chris Evans), algunos fans al parecer han ido más allá de la ficción.

Según han reportado diferentes sitios de fans de Marvel así como el portal Distractify, el actor Wyatt Russell, quien da vida a John Walker, habría recibido amenazas de muerte en su contra.

Recordemos que Walker fue elegido por el Gobierno de Estados Unidos para reemplazar a Rogers, luego que Sam (Anthony Mackie) decidiera no aceptar el legado que Steve le había dejado y ceder el famoso escudo a un museo.

La primera reacción de los seguidores del MCU fue rechazar a Russell y manifestarse a través de memes y bromas, pero aparentemente se volvieron más agresivos y violentos.

Aunque el actor no se ha referido al tema, sí lo han hecho algunos seguidores de la serie. “John Walker es un personaje que podrías odiar o que no te agrade. Wyatt Russell es un ACTOR / HUMANO con sentimientos, por lo que enviarle amenazas de muerte y odio está mal. Además, el odio hacia John Walker demuestra lo asombroso que es Wyatt en su actuación. Merece algo mejor”, escribió un cibernauta.

john walker is a character who you might hate/don't like wyatt russell is an ACTOR/HUMAN with feelings so sending him death threats and hate is just wrong. also the hate towards john walker just proves how amazing wyatt is at acting. he deserves better

— ًstella (@sharonfiIm) March 31, 2021