Anoche se emitió un nuevo capítulo del estelar Yo Soy de Chilevisión, el cual presentó un interesante duelo entre los imitadores de Barry White y Steve Perry, que tuvo como ganador al doblador del “Rey del Soul”.

Tras eso se vivió un emotivo momento en el programa, ya que el joven que personificó al cantante de la banda Journey, Nicolás Cid, reveló que no se había presentado en plenitud de condiciones en el programa, ya que había sufrido un accidente de tránsito esa semana.

Esto lo dio a conocer luego que uno de los jurados, Cristián Riquelme, le consultara respecto a su estado de ánimo, aseverando que “algo está pasando, ‘compadre’. No te puedo hablar como jurado. Tu eres un participante que tiene un tremendo potencial, no lo decimos nosotros, lo dice la gente”.

Ante eso, el joven artista indicó que: “Sí es verdad, no he estado en el mismo rendimiento. Tuve un accidente hace algunos días y me ha afectado en las dos ultimas participaciones. La verdad, lo entiendo. Yo también me siento así”.

“(Me siento) mejor, mejor. Creo que me ha afectado más psicológicamente que físicamente”, indicó tras ser consultado por el jurado sobre su estado de salud.

Luego en el backstage, visiblemente emocionado, Nicolás profundizó más en su estado de salud, asegurando que seguirá en la compatencia y jugando su opción por seguir avanzando en el espacio de Chilevisión.

“Sí, la verdad es que ha sido una semana bien complicada para mí. Ha sido difícil psicológicamente, más que todo y creo que todo eso ha afectado la performance”, sostuvo.

“Nada, tengo que seguir, avanzar. Están todos conmigo, estoy vivo. Así que nada, a poder retomar el nivel, ojalá”, concluyó.