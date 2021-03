Hace algunas semanas se conoció que el actor Luis Gnecco debió ser internado en una clínica, debido a una infección por COVID-19 que se agravó. El artista fue dado de alta a fines de marzo y recientemente contó que incluso llegó a pensar en la muerte.

En conversación con Las Últimas Noticias, el actual jurado de Got Talent expuso que en un inicio tuvo los síntomas comunes de la enfermedad.

“El 2 de marzo empezaron los síntomas leves, pero cuando me diagnosticaron positivo empecé a sentir todos los síntomas: me picaba la garganta, tenía escalofríos, me dolía el cuerpo entero, no tenía hambre, estaba botado, sin energía”, indicó.

No obstante, días después su estado de salud empeoró, por lo que decidió ir a la urgencia de la Clínica Alemana, donde quedaría hospitalizado por varios días.

“Decidí hacerlo después de una noche de terror en que tenía mucha fiebre, estaba con terciana y tomaba paracetamol, pero la fiebre no me paraba con nada”, enfatizó.

Finalmente, Gnecco expuso que tuvo bastante tiempo para reflexionar e incluso pensaba en la muerte durante las noches.

“Todas las noches pensaba que me podía morir y estaba entregado. Para mí la muerte es algo bien insondable y no tengo buena relación con ella. Me da terror, miedo”, señaló.

“Después de eso, me dije que tenía que seguir viviendo, tengo muchas cosas que hacer, me gusta la vida, pasarlo bien y tengo que disfrutarla. Tengo que seguir bailando y comiendo rico”, concluyó.

Hay que señalar que desde Mega negaron que el contagio del actor se haya dado en el estudio de Got Talent, pues el programa se grabó entre el 2 y el 12 de febrero. “Nadie se contagió durante las grabaciones, ya que se realizaban PCR de forma periódica”, indicaron.