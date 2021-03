En 2017, Karol Lucero se vio involucrado en una polémica que lo persigue hasta el día de hoy. El comunicador quería celebrar su cumpleaños 30 de una forma inolvidable, por lo que organizó una fiesta con 800 personas, el problema fue que Lucero se atrevió con una osada apuesta que desató miles de comentarios: el Body Sushi.

Básicamente en la fiesta había una pareja de modelos desnudos tendidos sobre una mesa y cuyos cuerpos estaban cubiertos de piezas de sushi.

Los asistentes al evento viralizaron las imágenes que de inmediato causaron debate y la indignación del Observatorio Contra el Acoso Callejero, quienes a través de un comunicado por Facebook, rechazaron lo ocurrido.

“El Body Sushi es un acto deshumanizador, está mal no porque sea asqueroso, sino porque es degradante y reduce a seres humanos a la categoría de objetos. Las personas, independiente de su sexo e identidad de género, merecen un trato digno en sus actividades laborales”, señalaron.

A casi cuatro años de eso, el comunicador recordó cómo fue ese momento y reconoció que se trató de un error. “Una de las estupideces que he hecho en mi vida”, afirmó en una entrevista con el podcast “Patriarcalmente Hablando”.

“Uno cree que va a hacer algo cool, pero termina arruinándola”, añadió, explicando que fue una idea que trajo de Las Vegas, Estados Unidos.

Eso sí, el también empresario no compartió para nada las acusaciones de machismo que surgieron tras la polémica. “Había un hombre y una mujer… Me ha parecido exagerado también, porque hay personas que dicen ‘cómo utilizas el cuerpo de una mujer’, ¿y el hombre no vale?”, sentenció.

Lucero recordó también que a todos los que participaron se les “remuneró por sus servicios”, pero que “hoy día lo encuentro de muy mal gusto, no lo volvería hacer. Siento que no es necesario ese tipo de excentricidades”.

Su milenario origen

Pero más allá del debate, el Body Sushi -también conocido como Nyotaimori– es una practica inventada en Japón como una variante de la sitofilia, que a su vez es un fetichismo sexual que se mezcla el erotismo y la comida.

Según explica la revista VICE, el origen de esta práctica es un misterio, pues mientras algunos aseguran que vienen de la época de las geishas, otros dicen que apareció como una forma de entretenimiento de los grupos de violencia organizada japoneses.

De cualquier forma, el Body Sushi llegó a Estados Unidos en el 1900 y desde ahí comenzó a dar la vuelta al mundo, aunque no en todas partes fue bien recibido. De hecho, en China esta práctica es considerada ilegal.

Detractores aseguran que “no es humano ser tratado como un platillo” y que objetiviza a las personas, algo que los los practicantes del Nyotaimori niegan rotundamente, asegurando que sus modelos son tratados con todo el respeto posible y que se prohíbe a los comensales cualquier tipo de contacto físico con ellos.

Poder llevarlo a cabo no es fácil, ya que de partida es necesario tomar varias medidas de precaución. Una de ellas es que los modelos deben estar completamente depilados, además de bañarse con agua helada (para mantener algo de la cadena de frío) y con un jabón especial sin olor, color o material plástico.

Actualmente, el Body sushi está siendo utilizado como una experiencia de alto nivel y lujo, que no todos se pueden dar.